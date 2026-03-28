Wikipédia proíbe oficialmente a redação de artigos através de IA

A rápida expansão da inteligência artificial (IA) está a transformar radicalmente a criação de conteúdos, mas a maior enciclopédia do mundo decidiu traçar uma linha vermelha definitiva. A versão em inglês da Wikipédia proibiu oficialmente a redação de artigos através de modelos de linguagem.

Wikipédia toma decisão a favor da autenticidade humana

Atualmente, até o site do merceeiro da esquina parece recorrer à IA, mas a Wikipédia pretende seguir o caminho inverso. Numa atualização recente das suas diretrizes, a plataforma afirmou: o conteúdo produzido por modelos de linguagem viola as suas políticas fundamentais.

Após um debate intenso, a comunidade decidiu, com uma maioria esmagadora de 40 votos contra apenas 2, apoiar a exclusividade do trabalho humano.

A nova restrição fundamenta-se no facto de o texto gerado por Large Language Models (LLM) infringir pilares básicos da enciclopédia, nomeadamente a neutralidade, a verificabilidade e a proibição de investigação original.

Para que um artigo seja aceite, deve estar obrigatoriamente atribuído a fontes fidedignas, algo que as alucinações das máquinas frequentemente comprometem. Com esta alteração, os editores ficam impedidos de utilizar estas ferramentas para redigir ou reescrever a estrutura dos artigos.

As raras exceções à regra algorítmica

Apesar do rigor da nova norma, a Wikipédia prevê dois cenários específicos onde a tecnologia pode ser um auxílio, desde que sob supervisão estrita:

Sugestões e correções de estilo: é permitido o uso para melhorias gramaticais básicas, desde que o modelo não introduza informações novas. No entanto, o aviso é claro: estas ferramentas tendem a exceder as instruções e a alterar o sentido original do texto, pelo que a cautela é fundamental.

Tradução de artigos entre idiomas: esta prática é tolerada apenas se existir uma revisão minuciosa por alguém fluente em ambas as línguas. Recorde-se que a Wikipédia já enfrentou controvérsias graves no passado devido a traduções automáticas que desvirtuaram factos históricos.

Existe, todavia, uma ironia: embora a Wikipédia rejeite a IA, os modelos de linguagem continuam a alimentar-se dos seus dados para fornecer respostas, o que acaba por retirar cliques à plataforma e sobrecarregar os seus servidores.

Até há pouco tempo, acreditava-se que a solução passaria por identificar o conteúdo artificial com etiquetas específicas. Contudo, chegámos a um ponto em que o valor reside precisamente no oposto: destacar o que é feito por pessoas.

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