GelAvista: informe e esteja informado sobre alforrecas

O GelAvista é o programa de ciência cidadã responsável pela monitorização dos organismos gelatinosos em toda a costa portuguesa, Açores e Madeira. Se avistar alforrecas ou outros organismos gelatinosos, reporte.

Este portal GelAvista foi lançado em fevereiro de 2016, e o objetivo é envolver a comunidade no desenvolvimento da ciência, colmatando assim a falta de conhecimento sobre as espécies que ocorrem em Portugal.

O programa reúne informação acerca destes animais, recorrendo à participação dos cidadãos que frequentam as zonas costeiras – praias, estuários, rios, marinas, e outros – durante as suas atividades de lazer (passeio à beira-mar, mergulho, vela, surf, etc.) ou as suas atividades profissionais (por exemplo, recolha nas redes de pesca).

Principais objetivos do portal GelAvista

Recolher dados sobre espécies de organismos gelatinosos de Portugal;

Conhecer diversidade, distribuição, dinâmica e o seu papel nos ecossistemas;

Aumentar a literacia sobre os ecossistemas marinhos;

Informar a população sobre riscos e precauções no contacto com as espécies;

Modelar e prever a ocorrência de blooms.

Qualquer informação é preciosa para uma contínua monitorização das populações destes organismos, incluindo avistamentos e fotografias antigas! É também muito importante receber informação de que não se encontram organismos gelatinosos nas praias (avistamentos nulos), sendo a única forma de se saber que não estão de facto a ocorrer.

Se viu algum organismo gelatinoso na nossa costa, pode reportar através das apps móveis disponíveis aqui.