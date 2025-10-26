Halloween chega com campanha na PlayStation Store
O Halloween chegou e apesar de ser uma tradição importada, o que é certo é que veio para ficar. Consigo traz também todo um conjunto de iniciativas, como por exemplo, esta da Playstation Store.
Tendo sido uma tradição importada do estrangeiro, o Halloween já faz parte do nosso quotidiano anual. A edição deste ano já chegou e com ela chegam também muitas promoções em marcas de todo as áreas de mercado.
E como é óbvio, também o mercado dos videojogos aderiu (e de que forma) ao Halloween e a Sony Playstation já revelou a sua campanha de Halloween na Playstation Store.
A campanha Halloween chega, desta forma à PlayStation Store com ofertas numa seleção de mais de 500 títulos.
E atenção que a campanha já está disponível na PlayStation Store, apresentando descontos únicos que podem chegar até aos 80% em mais de 500 jogos para a PlayStation 4 e PlayStation 5. Vai estar no ar até ao próximo dia 5 de novembro.
Mas... vamos ao que interessa e, confiram de seguida os principais destaques desta promoção:
- Back 4 Blood: Deluxe Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 9,99€
- Bloodborne para a Playstation 4 por 9,99€
- Borderlands 4 Deluxe Edition para a Playstation 5 por 79,99€
- Days Gone Remastered para a Playstation 5 por 37,49€
- Dead by Daylight para a Playstation 4 e Playstation 5 por 11,99€
- Dead Island 2 Ultimate Edition para a Playstation 4 e Playstation 5 por 17,49€
- Demon's Souls Edição Digital Deluxe para a Playstation 5 por 54,99€
- DOOM: The Dark Ages para a Playstation 5 por 53,59€
- Dying Light 2 Stay Human: Digital Extras Edition para a Playstation 4 e Playstation 5por 26,39€
- MediEvil Edição Digital Deluxe para a Playstation 4 por 19,99€
- PROJECT ZERO: Mask of the Lunar Eclipse para a Playstation 4 e Playstation 5 por 34,99€
- Resident Evil 4 para a Playstation 4 e Playstation 5 por 19,99€
- Resident Evil Village para a Playstation 4 e Playstation 5 por 9,99€
- Silent Hill 2 Deluxe Edition para a Playstation 5 por 39,99€
- The Last of Us Parte I para a Playstation 5 por 59,39€
- The Last of Us Parte II Edição Digital Deluxe para a Playstation 4 por 29,99€
Podem encontrar mais pormenores sobre esta Campanha de Halloween na Playstation Store, aqui.