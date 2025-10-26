A luz do óleo do seu veículo acendeu? Saiba o que deve fazer

A luz do óleo no painel do automóvel é um dos avisos mais importantes e, ao mesmo tempo, mais ignorados pelos condutores. O que fazer quando é alertado com a luz de óleo?

Quando a luz do óleo acende, não é apenas um lembrete, é um sinal de alerta urgente. Ignorá-lo pode significar danos graves (e caros) no motor.

O que significa quando a luz do óleo acende?

A luz do óleo indica que a pressão do óleo no motor está baixa. O óleo é fundamental para lubrificar as peças internas, reduzir o atrito e evitar o sobreaquecimento.

Assim que o aviso surgir, o condutor deve parar o carro num local seguro e desligar o motor. É importante não ignorar o sinal nem tentar chegar “só mais uns quilómetros”. Cada segundo de funcionamento com falta de óleo aumenta o risco de danos irreversíveis.

Após alguns minutos, quando o motor já estiver frio, deve abrir o capô e verificar o nível de óleo com a vareta de medição.

Se o nível estiver abaixo do mínimo, é sinal de que o motor precisa de mais óleo. Neste caso, deve-se utilizar o tipo de óleo recomendado pelo fabricante, indicado no manual do veículo, e adicionar gradualmente até o nível ficar entre as marcas de mínimo e máximo.

Depois de repor o nível, ligue o motor e confirme se a luz se apaga. Se o aviso permanecer aceso, o problema pode estar noutro ponto do sistema, como um filtro de óleo entupido, um sensor de pressão com defeito ou até uma bomba de óleo avariada.

Nestas situações, não se deve continuar a conduzir. O mais seguro é chamar a assistência em viagem ou contactar um mecânico.