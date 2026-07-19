Ghost Justice: estratégia tática contra os cartéis

A Centurion Developments, estúdio independente de desenvolvimento de videojogos sediado na Eslováquia, anunciou oficialmente Ghost Justice, o seu mais recente projeto de estratégia tática por turnos. Um jogo que aborda a temática da guerra contra os carteis da droga. Venham conhecer melhor...

Fundada com a ambição de criar experiências estratégicas profundas e envolventes, a Centurion Developments já é conhecida por títulos como Forgotten but Unbroken, um jogo de estratégia tática inspirado em clássicos como XCOM e ambientado na Segunda Guerra Mundial, e Cozy Holiday, uma experiência cooperativa mais descontraída voltada para o público casual. Segundo o próprio estúdio, a sua filosofia assenta na combinação entre excelência técnica, criatividade e um forte espírito de colaboração entre a equipa de desenvolvimento.

Com lançamento previsto para 2027 para PC (através da plataforma Steam), Ghost Justice colocará os jogadores no comando de uma taksforce de elite encarregada de conduzir operações de alta complexidade contra poderosos cartéis de droga.

Com Ghost Justice, a empresa afasta-se dos cenários históricos para explorar um conflito contemporâneo inspirado em operações reais de combate ao narcotráfico. O jogo decorre num ambiente marcado pela violência dos cartéis e pela perda de controlo governamental em determinadas regiões, colocando os jogadores perante desafios estratégicos complexos em cidades, zonas industriais, povoações remotas e territórios de selva densa.

A experiência centra-se na liderança de uma unidade de operações especiais, responsável por executar missões onde cada decisão pode determinar o sucesso ou o fracasso da operação. Antes de entrar em combate, os jogadores terão de recolher informações, estudar as posições inimigas, analisar o terreno e definir cuidadosamente a estratégia a adotar. A preparação assume, dessa forma, um papel central na jogabilidade, sendo muitas vezes tão importante quanto as ações realizadas durante os confrontos.

Além do planeamento cuidado das missões, Ghost Justice incorpora ainda uma camada estratégica de gestão da equipa. Os jogadores poderão recrutar agentes especializados, equipá-los com armamentos e tecnologias adequadas às diferentes situações e adaptar constantemente a composição da equipa face às ameaças emergentes e aos objetivos de cada operação. Recursos limitados e condições imprevisíveis vão obrigar a uma gestão cuidadosa de todos os meios disponíveis.

Um dos elementos diferenciadores do jogo é a liberdade na abordagem das missões. Em vez de seguir um único caminho, os jogadores poderão recorrer à furtividade, coordenar ataques sincronizados, executar emboscadas ou dividir as suas forças em várias equipas para atuar simultaneamente em diferentes pontos do mapa. O posicionamento, o momento de agir e a capacidade de adaptação serão fatores determinantes para o sucesso.

A furtividade desempenha um papel particularmente importante na experiência. Os jogadores poderão monitorizar patrulhas inimigas, infiltrar-se em território hostil e eliminar alvos estratégicos antes mesmo de os adversários perceberem a existência da operação. Equipas de observadores e atiradores de elite contribuirão para identificar e neutralizar ameaças à distância, oferecendo alternativas ao confronto direto.

Combinando estratégia tática exigente, cenários modernos realistas e decisões de elevado impacto, Ghost Justice pretende consolidar a experiência da Centurion Developments no género dos jogos de estratégia. O título promete desafiar os jogadores a pensar como verdadeiros comandantes de operações especiais, onde a recolha de inteligência, a preparação meticulosa e a execução precisa podem ser mais eficazes do que a força bruta.

O lançamento de Ghost Justice está previsto para o primeiro trimestre de 2027 no Steam.