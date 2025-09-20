ANACOM vai regular inteligência artificial em Portugal
A ANACOM foi escolhida pelo Governo como entidade responsável pela regulação da Inteligência Artificial (IA) em Portugal, assumindo o papel de autoridade nacional no âmbito da aplicação do AI Act, a nova legislação europeia que estabelece regras para o desenvolvimento e utilização destes sistemas.
Com esta decisão, a autoridade que já supervisiona os setores das comunicações eletrónicas e serviços digitais passa a ter também a missão de fiscalizar o cumprimento das normas relacionadas com a IA, em particular nos casos considerados de risco elevado para os direitos fundamentais dos cidadãos.
A escolha da ANACOM implica igualmente um trabalho de articulação com outras entidades nacionais, como a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD) e o Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), entre várias inspeções e reguladores setoriais, de forma a garantir uma aplicação coordenada das regras.
A presidente da ANACOM já tinha alertado para os desafios desta tarefa, sublinhando que a fragmentação regulatória e a sobreposição de normas podem dificultar a adaptação das empresas e criar incertezas jurídicas. Ainda assim, o organismo compromete-se a equilibrar inovação, segurança, ética e bem-estar social, garantindo que a adoção da inteligência artificial em Portugal cumpre os princípios estabelecidos pela União Europeia.
A entrada em vigor do AI Act obriga os Estados-membros a definir autoridades competentes até ao final de 2025, estando Portugal agora alinhado com esse calendário. O próximo passo será dotar a ANACOM dos recursos humanos e técnicos necessários para desempenhar eficazmente esta nova função regulatória.
O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, anunciou também que "nas próximas semanas" serão divulgados novos investimentos em data centers em Portugal.
Os datacenters são piores que os carros elétricos. Quando faltar a luz não se queixem.
Quanto faltar a luz têm geradores com combustível para 3 dias e com reservas de combustível garantidas na refinaria de Sines…
Anacom? Não devia ser a CNDP? Esta gente não aprende nada
É mais do mesmo, mais uns tachos para funcionários públicos.
Tendo em conta o histórico da Anacom a regular o Cartel das telecomunicações, então vai valer o mesmo que nada.
Bem, se calhar fazia mais sentido ser a CNPD não?