Criado portal para ajudar pessoas afetadas pela tempestade
Num cenário de verdadeiro desespero, com famílias e empresas a tratar de reerguer as casas e negócios que os últimos dias de mau tempo destruíram, surgiu uma plataforma "de pessoas para pessoas", que procura fazer o match entre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar. Conheça a Tempestade SOS!
O website Tempestade SOS é uma plataforma online que surgiu na sequência da tempestade Kristin.
O objetivo principal é ligar pessoas que precisam de ajuda àquelas que podem ajudar, agilizando a resposta aos efeitos mais urgentes da catástrofe.
De forma completa, a plataforma é útil, pois:
- Permite a quem foi afetado fazer um pedido de ajuda, como necessidade de alimentos, água, telhas, mão-de-obra, alojamento temporário ou outros recursos básicos;
- Permite a quem quer apoiar oferecer ajuda, como donativos, apoio prático, logística, mão-de-obra ou materiais;
- Cruza automaticamente os pedidos com as ofertas disponíveis, dando prioridade à proximidade geográfica para facilitar a ajuda local e reduzir tempos de resposta.
Para fazer o match, a plataforma permite pedir ajuda, doar ou ajudar no terreno, destacando os pedidos mais urgentes.
Segundo o jornal Público, a plataforma foi criada por Ricardo Paiágua, divulgada por Raquel Garcez Pacheco, e construída por uma equipa de voluntários com experiência em Inteligência Artificial e comunicação de crise, motivada pela escala dos danos e pela necessidade de uma resposta solidária organizada.
Outras plataformas para ajudar e estar atualizado
A plataforma Tempestade SOS tem sido usada em conjunto com outras iniciativas comunitárias e oficiais, como as seguintes:
- O website Estragos é uma iniciativa da Câmara Municipal de Leiria e consiste num repositório de fotografias que pretende ajudar as entidades competentes a obter um "retrato completo e rigoroso da situação no terreno".
- O website SOS Leiria é uma plataforma desenvolvida por Flávio Fusuma e visa informar os cidadãos dos pontos sem rede, água ou energia, com o objetivo de coordenar a ajuda logística às vítimas das tempestades.
- A plataforma própria da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC) disponibiliza informação atualizada sobre o número de ocorrências registadas, as condições meteorológicas e os meios humanos e terrestres mobilizados, permitindo ainda a verificação da hora, local e tipologia de cada ocorrência.
- O website do Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH) mostra zonas com risco de cheias e inundações, permitindo acompanhar em tempo real os níveis de precipitação, caudais e a evolução hidrológica dos cursos de água, informação essencial para apoiar a prevenção e a resposta a emergências.
- O website da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro) compila os mecanismos de reporte e inventariação de prejuízos, fundamentais para a avaliação dos impactos e eventual ativação de medidas de apoio.