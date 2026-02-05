Criado portal para ajudar pessoas afetadas pela tempestade

Num cenário de verdadeiro desespero, com famílias e empresas a tratar de reerguer as casas e negócios que os últimos dias de mau tempo destruíram, surgiu uma plataforma "de pessoas para pessoas", que procura fazer o match entre quem precisa de ajuda e quem quer ajudar. Conheça a Tempestade SOS!

O website Tempestade SOS é uma plataforma online que surgiu na sequência da tempestade Kristin.

O objetivo principal é ligar pessoas que precisam de ajuda àquelas que podem ajudar, agilizando a resposta aos efeitos mais urgentes da catástrofe.

De forma completa, a plataforma é útil, pois:

Permite a quem foi afetado fazer um pedido de ajuda , como necessidade de alimentos, água, telhas, mão-de-obra, alojamento temporário ou outros recursos básicos;

, como necessidade de alimentos, água, telhas, mão-de-obra, alojamento temporário ou outros recursos básicos; Permite a quem quer apoiar oferecer ajuda , como donativos, apoio prático, logística, mão-de-obra ou materiais;

, como donativos, apoio prático, logística, mão-de-obra ou materiais; Cruza automaticamente os pedidos com as ofertas disponíveis, dando prioridade à proximidade geográfica para facilitar a ajuda local e reduzir tempos de resposta.

Para fazer o match, a plataforma permite pedir ajuda, doar ou ajudar no terreno, destacando os pedidos mais urgentes.

Segundo o jornal Público, a plataforma foi criada por Ricardo Paiágua, divulgada por Raquel Garcez Pacheco, e construída por uma equipa de voluntários com experiência em Inteligência Artificial e comunicação de crise, motivada pela escala dos danos e pela necessidade de uma resposta solidária organizada.

Outras plataformas para ajudar e estar atualizado

A plataforma Tempestade SOS tem sido usada em conjunto com outras iniciativas comunitárias e oficiais, como as seguintes: