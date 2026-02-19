MEO lança serviço inovador de verificação de chamadas! Saiba como funciona

A MEO dá hoje mais um passo na construção de um ecossistema de comunicações mais seguro, com o lançamento do Origem MEO, um novo serviço de verificação de chamadas em exclusivo na rede MEO.

Numa altura marcada pelo aumento das fraudes e tentativas de burla telefónicas, em particular pela usurpação de números de telemóvel, o serviço Origem MEO reforça o compromisso da marca com a responsabilidade digital, oferecendo uma rede mais segura, que protege os clientes e eleva a experiência de comunicação a um novo patamar de confiança.

Pioneira e gratuita, esta solução de segurança nas chamadas, confirma aos clientes que a chamada recebida é efetivamente de um número proveniente da rede MEO, reforçando a confiança e a transparência nas comunicações.

MEO: vai haver uma nova indicação gráfica e/ou textual no ecrã do seu telemóvel

Sempre que um cliente MEO receber uma chamada de outro número MEO, em território nacional ou estrangeiro (em roaming), passará a ver no ecrã do telemóvel uma indicação gráfica e/ou textual que confirma a verificação do número pelos sistemas da rede MEO. Consoante o tipo de equipamento, esta sinalização poderá surgir sob a forma de um símbolo visual, como um pisco verde, ou de uma mensagem, como “Número válido” ou “Validado pela MEO”.

A partir de hoje, o serviço Origem MEO está disponível em toda a rede móvel, sem necessidade de ativação e sem quaisquer custos adicionais para o utilizador. O serviço abrange igualmente os clientes UZO e MOCHE, assegurando o mesmo nível de segurança e confiança nas comunicações. Funciona em equipamentos Android com ligação de voz em 4G, 5G ou Wi-Fi e estará, em breve, também disponível em equipamentos iPhone.

Este serviço passa a integrar o portefólio de soluções de proteção digital do MEO, onde ofertas como o MEO Net Segura, já com mais de 500 mil subscritores, demonstram a crescente relevância deste tipo de soluções para os nossos clientes. A introdução desta nova solução reforça o compromisso da MEO enquanto Rede Mais Segura, um dos eixos estratégicos no desenvolvimento contínuo de soluções que elevam os padrões de proteção, confiança e tranquilidade para consumidores e empresas