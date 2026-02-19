Como carros elétricos em fim de vida estão a ajudar a baixar o preço da eletricidade

Quando os veículos elétricos chegam ao fim da sua vida útil, nem todas as baterias seguem para reciclagem. No Texas, centenas dessas baterias estão a ser reaproveitadas para reforçar a rede elétrica e ajudar a reduzir o preço da eletricidade.

Instaladas em sistemas de armazenamento de energia, estas "baterias de segunda vida" carregam-se durante os períodos de produção abundante de energia solar e eólica, e devolvem eletricidade à rede quando a procura aumenta.

Assim, as outrora baterias de automóveis transformam-se num recurso estratégico para cidades e consumidores.

Centenas de baterias de carros elétricos já alimentam a rede elétrica

Durante as horas do meio do dia, os preços caem a pique. O excesso de energia produzida em todo o Texas, em grande parte devido ao parque solar e eólico do estado, faz com que seja uma boa altura para comprar.

É nesse momento que centenas de baterias, que anteriormente alimentavam veículos elétricos da General Motors, entram em carregamento, pelas mãos da B2U Storage Solutions, uma empresa sediada na Califórnia.

Quando a produção de energia renovável em todo o estado diminui, ao longo da noite, e o Texas começa a recorrer à energia proveniente de combustíveis fósseis, as baterias permitem enviar eletricidade de volta para a rede elétrica e oferecê-la por um preço vantajoso.

O projeto de baterias, com capacidade de 24 megawatt-hora (MWh), é o primeiro local em funcionamento no Texas da B2U Storage Solutions.

Entretanto, a empresa planeia ligar mais três instalações de baterias à rede, aumentando a capacidade total para 100 MWh de armazenamento em todo o estado.

A empresa estima que esta energia seja suficiente para abastecer cerca de 3300 casas durante um dia, conforme citado pela organização de notícias sem fins lucrativos Inside Climate News.

O primeiro local, instalado perto de San Antonio, será interligado ao sistema de distribuição da CPS Energy, uma das maiores empresas municipais de serviços públicos energéticos dos Estados Unidos.

Hoje, a B2U gere mais de 3000 baterias nas suas instalações da Califórnia e do Texas, mas o plano é expandir para 30.000, depois para 300.000 e, finalmente, para três milhões, segundo Hall, continuando "a adicionar zeros".

Empresa pode reaproveitar baterias de qualquer marca de carros elétricos

A forma como a B2U concebeu as suas unidades de armazenamento permite que as baterias sejam instaladas tal como saíram da fabricante automóvel, num modelo "plug and play".

Além disso, os sistemas da empresa são independentes da marca, podendo integrar baterias de veículos elétricos de várias fabricantes.

Segundo Freeman Hall, cofundador e diretor-executivo, a B2U consegue fazê-lo por menos de 200 dólares por quilowatt-hora.

Projetámo-las para serem muito seguras, muito eficazes e também economicamente eficientes.

Revelou Hall, afirmando que o conceito da empresa "é extremamente escalável".

Além de a maior parte do trabalho de monitorização na B2U ser automatizado, segundo Hall, "não é preciso mexer nas baterias com muita frequência". Aliás, a empresa opera sistemas de baterias há cerca de cinco anos e precisou de substituir apenas algumas delas.

Analistas não estão muito confiantes

O projeto da B2U surge numa altura em que Freeman Hall e outros fornecedores de armazenamento e energia procuram lucrar ao satisfazer a procura de capacidade adicional na rede elétrica do Texas, operada pelo Electric Reliability Council of Texas (ERCOT).

Nos últimos anos, as baterias têm contribuído significativamente para a capacidade do ERCOT e têm sido apontadas como fator importante na prevenção de apagões no verão e inverno, ao reforçar a fiabilidade da rede.

Os sistemas de armazenamento reforçaram, também, o abastecimento energético do estado.

Relativamente à viabilidade económica de uma indústria centrada em dar às baterias de veículos elétricos uma segunda vida na rede elétrica, alguns analistas não estão otimistas.

Por exemplo, George Hilton, analista sénior de energias renováveis na S&P Global Energy, afirmou que, para o mercado de reutilização ganhar impulso, tem de competir com opções mais simples e baratas, como a reciclagem das baterias ou a exportação dos veículos usados para mercados emergentes de veículos elétricos.

Citado pela Inside Climate News, Hilton explicou que reutilizar baterias é mais complexo do que reciclá-las ou exportá-las, o que dificulta o crescimento e a expansão rápida das empresas.

Isto tem sido uma barreira muito forte ao crescimento das empresas de baterias de segunda vida e explica em grande parte porque não vimos grande expansão nesta área até agora.

Além disso, segundo Henrique Ribeiro, analista de tecnologias limpas e cadeias de abastecimento na S&P Global Energy, a forte queda dos preços das células de bateria, que resulta da maturidade do setor de fabrico, faz com que haja pouco incentivo económico ao reaproveitamento das baterias de veículos elétricos em fim de vida para armazenamento.

As baterias mais recentes concebidas para armazenamento em rede têm ciclos de vida mais longos do que aquelas desenvolvidas há anos para veículos elétricos, tornando-as muito menos competitivas, mesmo com custos mais baixos.

Ainda assim, segundo Henrique Ribeiro, não existe um obstáculo técnico crítico à reutilização destas células de bateria para armazenamento.

Apesar de o mercado permanecer sobretudo limitado a projetos piloto, a iniciativa da B2U é uma exceção relevante, estando a dar forma a um caso de sucesso.