Novo Pixel Watch 3 da Google traz uma novidade única que vai salvar vidas

Graças às suas capacidades de monitorização da saúde, os smartwatches têm-se tornado elementos essenciais para este fim. A Google quer elevar isso ainda mais e deu ao seu Pixel Watch 3 uma novidade única que pode salvar vidas.

Pixel Watch 3 traz uma novidade única

A Google está a investir mais neste potencial com uma nova funcionalidade para o recém-lançado Pixel Watch 3, atualmente previsto para ser lançado para utilizadores em nove países no próximo mês.

No Made by Google, foi lançada a funcionalidade de deteção de perda de pulso com tecnologia de IA. Esta será exclusiva do Pixel Watch 3. A “perda de pulso” refere-se a uma emergência de saúde em que o coração para de bater repentinamente durante algum tempo. Pode indicar vários problemas, desde a paragem cardíaca, insuficiência circulatória, acidente de viação e outros.

Vai combinar sinais do sensor de ritmo cardíaco existente do smartwatch com dados de IA e do sensor de movimento. Com isso, a funcionalidade opcional pode detetar uma alteração no pulso do utilizador. Ao mesmo tempo, limitará os alarmes falsos.

Google deteta Perda de Pulso nos utilizadores

Se a funcionalidade estiver com problemas em detetar o pulso, acionará uma notificação de check-in e, se não tiver resposta, o relógio emitirá um alarme sonoro e uma contagem decrescente. Se ainda não houver resposta, a funcionalidade irá ligar para a linha de emergência com uma mensagem automática a explicar o alerta de perda de pulso e a partilhar a localização.

A deteção de perda de pulso foi concebida para casos em que as pessoas podem estar sozinhas e em cenários de risco de vida. Além disso, quer expandir esta infraestrutura para ligar potencialmente mais utilizadores aos cuidados de emergência quando necessário. Isto pode ser especialmente impactante para os caminhantes individuais, condutores em áreas rurais e muito mais.

A Google conta que trabalhou com cardiologistas e ligou a IA a dados clínicos para desenvolver o recurso. A empresa usou então duplos com torniquetes “para induzir artificialmente a falta de pulso” e testou a deteção para garantir o seu correto funcionamento.

Novidade exclusiva do novo Pixel Watch 3

Do que a Google revelou, esta novidade da perda de deteção de pulso faz parte de um esforço mais amplo. Quer tornar o Pixel Watch um elemento essencial para monitorizar a saúde e segurança. A funcionalidade junta-se a outros recursos de saúde, como a deteção de quedas e acidentes de viação, notificações de ritmo cardíaco irregular e verificações de segurança.

A deteção de perda de pulso estará disponível no Pixel Watch 3 em setembro em toda a Europa, incluindo o Reino Unido, França, Áustria, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Noruega, Suécia e Suíça. Quanto a disponibilizar o recurso noutros locais, a Google disse que continua a obter aprovação regulatória.