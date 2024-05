Android já permite partilhar passwords entre utilizadores da mesma família

A Google tem dado ao Android e ao Chrome algumas ferramentas únicas para gerir a informação dos utilizadores. Ao mesmo tempo, procura que estes dados estejam seguros e protegidos de olhares de estranhos. A mais recente novidade confirmada aposta neste campo e permite partilhar passwords entre utilizadores da mesma família no Android.

Partilhar passwords dentro da família

Apesar de ser uma novidade importante, não é a primeira vez que se fala da possibilidade da Google trazer para o Android a possibilidade de partilha de passwords. Esta ideia, apesar de poder ser um problema de segurança em certas situações, é excelente para o contexto em que agora foi revelada.

A mais recente versão do Google Play Services revela que com a versão atual (v24.20), será possível aos utilizadores do Android partilhar as suas passwords na família. Esta novidade surge como uma nova opção e está presente na lista de novidades reveladas para a atualização de maio de 2024.

Com esta nova funcionalidade, já pode partilhar as suas palavras-passe de forma segura com o seu grupo familiar no Gestor de Palavras-passe da Google. Quando partilha uma palavra-passe, os membros da família recebem uma cópia desta no respetivo Gestor de Palavras-passe da Google, pronta a usar.

Uma nova opção presente no Android

Importa destacar que esta partilha só poderá ser feita com outras contas de email de utilizadores da mesma família. Para isso será necessário ter estes elementos registados e devidamente configurados no serviço da Google. Não é, de todo, uma partilha com outros utilizadores fora desta esfera pessoal.

Esta novidade será disponibilizada com esta atualização e será simples de usar. As imagens abaixo mostram como esta será um processo simples e rápido, podendo depois o recetor usar o gestor de passwords da Google no Android par fazer a sua utilização e preenchimento em sites,

A Google deu vários exemplos úteis

A Google citou antes alguns exemplos de como esse recurso de partilha de passwords poderá facilitar as coisas. Isso incluía a gestão de sites através de uma única conta ou o garantir o acesso aos pais, o acesso às tarefas escolares de uma criança. Este recurso também será útil para partilhar acesso a serviços de streaming, credenciais de seguros, VPNs e muito mais.

Esta é uma excelente novidade da Google para o Android e que certamente será usado por muitos. Não existe ainda algo similar no Chrome para desktop, mas será algo que a gigante das pesquisas deverá estar a preparar para breve.