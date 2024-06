OnePlus 12 e OnePlus Open recebem atualização do Android 15 Beta 2 com correções de bugs

Quando lançou a primeira versão pública do Android 15, a Google trouxe também esta versão para vários fabricantes, entre elas a OnePlus. Este fabricante começou agora a lançar a segunda atualização beta do Android 15 para os seus smartphones OnePlus 12 e OnePlus Open para corrigir bugs.

OnePlus 12 recebem Android 15 Beta 2

Estando ainda numa fase de desenvolvimento e de testes, o Android 15 está exposto a falhas e a problemas. Este é um processo normal e que culminará na versão final, livre de qualquer uma destas situações. Assim, é normal surgirem versões constantes com correções.

Se nos Pixel este é um processo simples, nos restantes fabricantes o ritmo é mais lento. Assim, e segundo o anúncio oficial no fórum OnePlus, o Android 15 Beta 2 foi lançado e foca-se em melhorias na estabilidade e desempenho deste sistema.

Esta nova versão também inclui uma correção para um problema onde a função Auto Pixelate não funcionava durante as visualizações de capturas de ecrã. Os dispositivos OnePlus Open especificamente também verão uma correção para problemas encontrados no modo de ecrã dividido. De notar que a atualização continua em beta e apresenta problemas. A OnePlus listou os problemas que detetou até agora.

Atualização vem resolver vários bugs

Segundo a empresa, os utilizadores do OnePlus 12 podem encontrar outros problemas. Estes são falhas ao reproduzir música, utilizar gestos aéreos, alternar modos de câmara e selecionar estilos de ícones nas definições de wallpapers e estilo. Também há relatos de problemas de estabilidade.

Os utilizadores do OnePlus Open enfrentarão problemas semelhantes com a reprodução de música, gestos aéreos e estilos de ícones. Além disso, os cartões de tarefas recentes podem não desaparecer após a divisão do ecrã, as fotografias podem não mostrar o botão ProXDR, a animação de arranque pode estar incompleta e a barra de tarefas pode ser apresentada anormalmente quando se utilizam janelas flutuantes.

A lista completa das correções e dos problemas é pública e pode ser conferida neste link. Os interessados ​​em participar no programa beta podem encontrar as instruções no fórum OnePlus. A quem decidir atualizar é recomendado que faça uma cópia de segurança dos dados antes.