OpenDNS suspende serviço em Portugal e França devido a ordem para bloquear pirataria

O OpenDNS é um dos serviços de DNS mais usados na Internet. Oferece aos utilizadores a segurança e a privacidade necessária, com filtros importantes para conteúdo para os mais novos. Com muitos utilizadores no nosso país, surge agora a notícia de que o OpenDNS foi suspenso em Portugal devido à ordem para bloquear a pirataria. A empresa seguiu o mesmo caminho em França.

OpenDNS suspende serviço em Portugal e França

Foi de forma (quase) silenciosa que esta novidade tomou forma. O OpenDNS deixou de estar disponível no nosso país na passada sexta-feira, com as queixas dos utilizadores a centrarem-se apenas no nosso país. Todos os pedidos de resolução de DNS deixaram de ter resposta, apresentado uma mensagem de erro.

Do que foi publicado numa página de suporte, as razões estão mesmo associadas a uma ordem do tribunal. Esta veio como resultado de um caso onde o Canal+ terá conseguido agir contra a partilha de conteúdos próprios que eram usados em pirataria.

Serviço OpenDNS não disponível para utilizadores em França e Portugal Em vigor a partir de 28 de junho de 2024: Devido a uma ordem judicial em França emitida ao abrigo do artigo L. 333-10 do Código do Desporto francês e a uma ordem judicial em Portugal emitida ao abrigo do artigo 210-G(3 ) do Código de Direitos de Autor Português, o serviço OpenDNS não está atualmente disponível para utilizadores em França e em alguns territórios franceses e em Portugal. Pedimos desculpa pela inconveniência.

Resposta a ordem para bloquear pirataria

Do que revelou numa publicação feita no seu serviço de suporte, a razão é apenas legal. Está a responder a uma ordem judicial, emitida ao abrigo do Código de Direitos de Autor de Portugal e do Código do Desporto de França.

O mais estranho é a forma como o OpenDNS reagiu a esta ordem do tribunal. Outras empresas associadas bloquearam o acesso a certos sites de forma isolada e controlada. Já a empresa de serviços de DNS simplesmente bloqueou o seu serviço tanto em Portugal como em França.

Solução para contornar limitações do DNS

A indicação para impor a limitação ao DNS veio da forma como os utilizadores reagem nestas situações. Depois dos fornecedores de Internet aplicarem os bloqueios, é normal recorrer-se a fornecedores de serviços de DNS externos para garantir que esses sites continuam acessíveis.

Não é certamente normal o bloqueio deste serviço tanto em Portugal como em França. O OpenDNS é usado por muitos utilizadores, que assim ficam impossibilitados de ter acesso a esta oferta gratuita e que oferece uma experiência de navegação na Internet mais segura, rápida e melhor para todos os utilizadores.