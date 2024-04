Circula petição para impedir a revogação do anterior logótipo do Governo

Depois de umas eleições bastante renhidas, depois de uma composição difícil do Governo para dar reposta a um conjunto vasto de desafios e necessidades dos portugueses... é o logótipo do Governo que tem ganho espaço de discussão. Circula agora uma petição para impedir a revogação do anterior logótipo do Governo.

Anterior e atual logótipo têm gerado alguma discussão...

Quem aceder ao novo Portal, certamente que identificará de imediato uma mudança face ao anterior. Falámos do logótipo que voltou a ser o "antigo", com escudo e esfera armilar tal como informamos aqui. A anterior logótipo (ou melhor, a imagem gráfica) gerou algum debate, porque, além do preço, alguns consideraram que era básico e minimalista, tendo sido retirados elementos históricos como o escudo, as quinas e a esfera armilar.

Esta nova mudança simbólica foi uma promessa de Montenegro durante a sua pré-campanha eleitoral. Como é natural, foram muitos os "memes" que passaram a circular. Uns a gozar com a solução do "passado" e outros com a solução recente.

Atualmente há uma petição online que conta com perto de seis mil assinaturas, onde é exigida a reversão da nova identidade visual do Governo. De acordo com as informações, os autores da identidade gráfica ficaram descontentes com a primeira mudança de Montenegro, porque “desconsidera a vitalidade e a relevância da comunidade artística, criativa e de design, mas também subestima a capacidade intelectual e crítica de toda a população portuguesa”.

Os assinantes da petição são da opinião que ignorar o trabalho do Studio Eduardo Alves é “uma falha em reconhecer a excelência no campo do design”, assim como “um ato de regressão”.

Segundo informações do Ministro da Presidência na página do Governo, o Conselho de Ministros decidiu alterar o logótipo oficial utilizado na comunicação do Governo, repondo assim uma imagem «já utilizada por vários Governos anteriores e que repõe símbolos essenciais da nossa identidade, da nossa História e da nossa cultura». Foi também referido que «o símbolo usado na imagem do Governo português volta a ter a esfera armilar, com escudo, quinas e castelos, em que a identidade, a cultura e o povo português se revêm».