Portal do novo Governo já está online! Há uma novidade “visível”

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, já conferiu posse ao XXIV Governo Constitucional. Além do Primeiro-Ministro, tomaram também posse 17 ministros. O Portal do novo Governo também já está online e há uma novidade!

Para quem quiser ficar a par de tudo sobre o XXIV Governo Constitucional deve aceder aqui. No domínio portugal.gov.pt têm sido mantidas as informações de executivos anteriores. Por exemplo, para aceder às informações do Governo pode aceder aqui.

Há uma novidade no novo Portal do Governo! Sim, o logótipo...

Quem aceder ao novo Portal, certamente que identificará de imediato uma mudança face ao anterior. Falámos do logótipo que voltou a ser o "antigo", com escudo e esfera armilar.

De referir que o anterior logótipo gerou algum debate, porque alguns consideraram que era básico e minimalista, tendo sido retirados elementos históricos como o escudo, as quinas e a esfera armilar. De referir também que esta mudança simbólica foi uma promessa de Montenegro durante a sua pré-campanha eleitoral.

O manual de identidade do anterior logótipo ainda está disponível aqui.