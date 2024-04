Elétricos usados conseguirão ser tão ou mais baratos do que os carros a diesel, na Europa?

Segundo o relatório mais recente de um portal especializado em carros usados, a resposta é sim: os carros elétricos em segunda mão poderão, em breve, conseguir ser tão ou mais baratos do que os carros a diesel.

No último ano, e conforme fomos acompanhando por aqui, os preços dos carros elétricos novos caíram acentuadamente, numa queda impulsionada pela guerra de preços no setor.

Os preços mais baixos dos carros novos têm impacto direto no preço dos modelos em segunda mão, pelo que também este está a ver-se reduzido, substancialmente, aproximando-se do valor médio dos modelos movidos a combustíveis fósseis, na Europa.

Esta é a conclusão do último relatório do portal especializado em automóveis usados Autoscout24, citado pelo Handelsblatt, que analisou a evolução do valor dos carros vendidos na sua plataforma.

Conforme constatou, em março, os automóveis elétricos tinham um custo médio de 29.548 euros, num valor 26% abaixo do registado no mesmo período do ano passado, e muito perto da média estável de 28.115 euros dos carros a combustíveis fósseis usados.

Em termos puramente matemáticos, é apenas uma questão de tempo até que os preços dos carros elétricos usados se alinhem com os preços dos carros usados em geral, ou até mesmo fiquem abaixo deles.

Disse Stefan Schneck, diretor de vendas para a Alemanha do Autoscout24, assumindo que a pressão sobre os preços das marcas de mobilidade elétrica manter-se-á elevada ao longo do ano.

Segundo o portal especializado em carros usados, quatro dos dez automóveis elétricos usados mais procurados baixaram de preço em cerca de 30% em comparação com o primeiro trimestre de 2023. De entre eles está a versão elétrica do Smart ForTwo, o Audi e-tron 50 e 55 quattro, e o Volkswagen ID.3.

Esta aproximação de preço não deverá ser surpreendente. Para os analistas, há vários motivos que a justificam, nomeadamente, os fortes incentivos que fabricantes e governos têm concretizado para motivar a compra de carros elétricos, e a evolução tecnológica, em matéria de baterias e software, que torna os carros elétricos obsoletos mais rapidamente do que os modelos com motor de combustão interna.