EUA alertam NVIDIA para não adaptar chips de IA ao mercado da China

Os Estados Unidos da América (EUA) avisaram a NVIDIA, no sentido de a impedir de modificar os seus chips para os poder vender na China.

A chefe do Departamento de Comércio americano acusou a NVIDIA e enviou-lhe um aviso muito claro: se redesenhar um chip que permita acesso à Inteligência Artificial (IA), na China, será "controlada, no dia seguinte". As declarações surgiram, após terem vazado informações sobre um novo processador adaptado ao mercado chinês.

No âmbito do Fórum de Defesa Nacional Reagan, a secretária do Comércio, Gina Raimondo, falou sobre as restrições impostas à China, em relação aos semicondutores. Segundo o democrata, os EUA são líderes no que à IA diz respeito e é assim que devem continuar, pelo que não cederão terreno à China.

Para isso, deve ser aplicada uma política que impeça a exportação de tecnologia avançada de semicondutores.

Vamos negar-lhes a nossa tecnologia de ponta. Eu sei que há CEOs de empresas de chips que ficaram irritados, porque perderam receitas, mas a vida é assim. Proteger a segurança nacional é mais importante do que lucros a curto prazo.

Disse Raimondo, acrescentando que "se não vendermos na China dentro de uma década, não será por causa dos nossos controlos de exportação", será porque "a China te está a deixar de fora".

Embora os controlos de exportação estabeleçam certos limites para a tecnologia, a executiva garantiu que a intenção é negar completamente o acesso à IA à China. Na perspetiva dos EUA, se a tecnologia de IA cair em mãos erradas, será "tão mortal" como qualquer arma.