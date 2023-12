Twitch vai encerrar na Coreia devido a taxas de rede “proibitivamente caras”

A Twitch, o popular serviço de streaming de vídeo, planeia encerrar a sua atividade na Coreia do Sul a 27 de fevereiro, depois de descobrir que operar num dos maiores mercados de e-sports do mundo é "proibitivamente caro".

O CEO da Twitch, Dan Clancy, disse que a empresa empreendeu um "esforço significativo" para reduzir os custos de rede para operar na Coreia, mas, em última análise, as taxas para operar na nação do Leste Asiático ainda eram 10 vezes mais caras do que na maioria dos outros países. A cessação das operações na Coreia é uma "situação única", escreveu no seu blog.

As dispendiosas taxas de Internet da Coreia do Sul deram origem a lutas legais - a gigante de streaming Netflix processou sem sucesso um fornecedor local de banda larga no ano passado para evitar o pagamento de taxas de utilização, mas o tribunal de Seul decidiu que a Netflix deve contribuir para os custos de rede que permitem o seu negócio coreano de 500 milhões de dólares.

Twitch tentou reduzir os custos de rede

A Twitch experimentou um modelo peer-to-peer e depois baixou a qualidade do streaming para uma resolução de vídeo de 720p, disse Clancy. Embora esses esforços tenham ajudado a empresa a reduzir os seus custos de rede, não foram suficientes.

O serviço de streaming da Amazon disse que tem estado a operar na Coreia com "perdas significativas" e que não havia "nenhum caminho a seguir" para gerir o negócio de forma sustentável no país.

Quero salientar que esta foi uma decisão muito difícil e que estamos muito desapontados por termos de a tomar. A Coreia sempre desempenhou e continuará a desempenhar um papel especial na comunidade internacional de e-sports e estamos incrivelmente gratos pelas comunidades que construíram na Twitch.

Escreveu Clancy.

Os e-sports são muito populares na Coreia do Sul, sendo os jogos profissionais um fenómeno cultural e os jogadores de topo um estatuto de celebridade. Mais de metade dos 50 milhões de habitantes do país são fãs de e-sports. A Twitch tinha acumulado milhões de utilizadores na Coreia do Sul, que era também um dos mercados mais populares para o serviço de streaming.

Tal como a Coreia do Sul, os operadores de telecomunicações de muitos outros mercados estão a começar a pressionar os fornecedores de conteúdos para que paguem os custos de rede. Os operadores de telecomunicações da Índia, o segundo maior mercado wireless, recomendaram no início deste ano que as empresas de Internet os compensassem pela utilização das redes.

