Apple está alegadamente a procurar associar-se a editores de notícias para treinar a sua IA

A Apple tem estado visivelmente ausente na lista de empresas com o seu próprio produto de IA generativa, mas com base num novo relatório, está a tentar mudar isso muito em breve. Nas últimas semanas, a Apple começou a negociar com grandes editoras e organizações de notícias para usar o seu conteúdo para treinar o sistema de IA generativo que está a desenvolver.

Apple procura associar-se a editores de notícias para treinar a sua IA

No entanto, a empresa não espera deitar as mãos aos seus conteúdos de graça e o novo relatório diz que está a oferecer-lhes acordos plurianuais no valor de pelo menos 50 milhões de dólares pelo acesso aos seus arquivos de notícias.

Aparentemente, algumas das editoras contactadas estão preocupadas com as repercussões de deixar a Apple utilizar os seus artigos ao longo dos anos. Acham que um acordo de licenciamento alargado para os seus arquivos pode levar a problemas legais. Os editores também estão preocupados com a concorrência potencial que pode surgir dos esforços da Apple.

Dito isto, a fabricante do iPhone também terá criado boa vontade simplesmente pedindo-lhes autorização e mostrando vontade de pagar. Segundo a fonte, há anos que os responsáveis da empresa discutem onde obter dados para o desenvolvimento de IA generativa. Devido ao seu compromisso com a privacidade, têm hesitado em utilizar informações recolhidas na Internet.

Outras empresas com IA generativa própria foram acusadas de roubar conteúdos e de os utilizar para treinar os seus produtos sem o consentimento expresso dos criadores e dos detentores dos direitos.

A OpenAI, por exemplo, está a ser alvo de vários processos judiciais que a acusam de utilizar a propriedade intelectual de outras pessoas.

Um desses processos foi movido por romancistas que incluem George R.R. Martin e John Grisham, enquanto outro foi movido por autores de não-ficção que afirmaram que a OpenAI e a Microsoft construíram um negócio "avaliado em dezenas de biliões de dólares ao pegarem em trabalho combinado da humanidade sem permissão".

Leia também: