Os óculos Apple Vision Pro são compatíveis com óculos graduados?

A Apple desenvolveu um dispositivo que poderá mudar o mundo da realidade aumentada e virtual. Os Apple Vision Pro são um conjunto de tecnologias que irão mostrar o que os nossos olhos nunca viram. Mas serão compatíveis com óculos graduados? Bom, nem todos irão "ver bem"!

Apple Vision Pro serão só para pessoas que não usam óculos graduados?

Os Apple Vision Pro foram o grande anúncio da keynote inaugural da WWDC 2023, mas ainda há várias questões por resolver. A compatibilidade com óculos graduados é algo que a Apple falou mas... pouco.

Bom, o que a empresa de Cupertino ontem apresentou é único. Um conjunto de tecnologias que apresentam um resultado fabuloso. Claro, tantos sensores, processadores, qualidade de construção e desenvolvimento ergonómico têm um preço: 3.499 dólares (3.273,86 €), para sermos mais precisos.

Agora, como na base da experiência sensorial estão os olhos, como irão as pessoas míopes e que sofrem de outros problemas oculares percecionar o conteúdo sem os seus óculos graduados?

Os Vision Pro, bem como sobre o seu novo sistema operativo, o visionOS suscitaram algumas dúvidas, legítimas, sobre a utilização e muitas pessoas já deixaram a preocupação.

A informação deixada é escassa. Apesar de podermos dizer que sim, que a Apple pensou nisso, é apenas uma meia resposta. Como vimos, a empresa concebeu uma solução muito interessante em colaboração com a Zeiss para o conseguir.

O problema é que ainda não se sabe até que ponto os Apple Vision Pro suportarão a utilização de óculos graduados. Além disso, a empresa de Cupertino já deixou claro no seu site que nem todas as prescrições oftálmicas são compatíveis com os seus óculos de realidade aumentada. No entanto, eles não forneceram mais detalhes sobre o assunto.

Apple Vision Pro podem ser utilizados com lentes de prescrição da Zeiss

Como já foi referido, as pessoas com deficiências visuais poderão utilizar o Apple Vision Pro através de acessórios especiais desenvolvidos pela Zeiss e personalizados consoante as necessidades.

Estes são conhecidos como Zeiss Optical Inserts e são fixados magneticamente às lentes dos óculos de realidade aumentada, permitindo uma visualização precisa e com a capacidade de seguir os olhos.

Este último ponto é muito importante, tendo em conta que a navegação através do visionOS e das aplicações é feita com os olhos.

Não esqueçamos que o Apple Vision Pro incorpora sensores de infravermelhos e iluminadores LED no interior, onde se encontram os ecrãs, que são dedicados exclusivamente à leitura ocular.

Mas não nos vamos desviar do que é importante. As letras pequenas do sítio Web do Apple Vision Pro deixam claro que nem tudo o que brilha é ouro.

É necessária uma receita médica válida. Nem todas as receitas são compatíveis. Isto significa que as inserções óticas Zeiss não serão uma opção viável para todos os que necessitam de óculos graduados para uso permanente.

Refere a Apple no seu site.

O que ainda não sabemos é se se trata de uma limitação técnica. Isto é, se o utilizador tiver umas lentes muito grossas, o dispositivo poderá não funcionará corretamente.

No entanto, a limitação poderá ser mais severa, isto é, se a experiência Apple Vision Pro não é recomendada para condições como miopia, astigmatismo, hipermetropia, etc., devido a possíveis efeitos adversos.

Outro aspeto a ter em conta é que as lentes adicionais desenvolvidas pela Zeiss serão vendidas separadamente. Até ao momento, a Apple ainda não disse quanto custarão, mas tendo em conta o preço do Vision Pro, é pouco provável que sejam baratas.

Contas rápidas, em Portugal se este dispositivo sofrer o aumento do IVA e ainda tivermos de pagar um par de lentes, facilmente o custo atira-se para os 5 mil euros.