Sofre de insónias? Estudo mostra que app ajuda a dormir mais 1 hora por noite sem medicação

O sono é um problema para muita gente. As insónias provocam níveis de ansiedade que fazem com que muitos tenham mesmo medo da hora de deitar. A medicação poderá ser uma solução, mas existem outras. Já pensou que as promessas das aplicações podem ser realmente mais do que simples promessas? Há uma app que garante ser capaz de o ajudar a dormir e um estudo prova isso mesmo.

Os criadores da aplicação móvel Sleep Reset afirmam que ela é pode ajudar as pessoas a dormir mais (e melhor) sem o uso de medicamentos.

Este tipo de aplicações trazem normalmente exercícios de respiração e meditação, bem como sons relaxantes, ajudando os utilizadores a diminuir o stress e a ansiedade o que, realmente pode contribuir para uma melhor noite de sono. Contudo, como é que os criadores de uma app podem provar isso aos mais céticos?

Estudo mostra a eficácia de app para dormir

Um grupo de investigadores do Programa de Pesquisa em Saúde e Sono da Universidade do Arizona, alguns dos quais também atuam como consultores médicos da empresa, acabou de publicar um artigo no jornal Frontiers in Sleep. O artigo detalha os resultados de um programa de 12 semanas que, com o recurso à app Sleep Reset, aparentemente aumentou o tempo médio de sono dos participantes em 44 minutos.

Aqueles que dormiam menos de seis horas por noite aumentaram o tempo de sono em 85 minutos. Alguns deles provavelmente melhoraram o seu tempo porque conseguiram adormecer muito mais cedo.

O artigo refere que os participantes que normalmente ficam acordados por 30 minutos antes de adormecer conseguiram reduzir esse tempo em 53%. Aqueles que costumam passar uma hora a tentar adormecer conseguiram reduzir o tempo acordado em 41%. Enquanto isso, os que acordavam mais de três vezes durante a noite, tiveram dois despertares noturnos a menos. Os investigadores também revelaram que quase metade dos participantes parou de usar medicação para dormir após a conclusão do programa.

O estudo envolveu 564 participantes (65% do sexo feminino) com idades entre 30 e 60 anos, que seguiram um currículo padronizado por três meses. Usaram a aplicação Sleep Reset da forma correta em todo o período, tendo recebido recomendações personalizadas e feedback através de mensagens de texto na app. Usaram também o diário do sono da app, exercícios de atenção plena e monitorizadores do seu progresso. Para usar a redefinição do sono, o utilizador precisa de responder a uma série de perguntas sobre que tipo de sono está a ter e quais os seus principais problemas. Os utilizadores também devem indicar quais são seus objetivos, como se desejam se sentir mais descansados ​​ou manter-se mais jovens.

O objetivo é dormir mais e melhor

Um estilo de vida saudável, boa alimentação, prática de exercício físico, bem como o afastar o cérebro de dispositivos como o smartphone antes da hora de dormir, são desde logo boas práticas para tentar melhorar a sua qualidade de sono. Já pensou trocar 1 hora de smartphone antes de deitar, por um livro?

Caso necessite de um incentivo extra, poderá ser o momento indicado para instalar esta app e começar a seguir as recomendações. Boas noites!