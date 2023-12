Maioria querem receber PCs/Desktops e Smartphones neste Natal

Estamos quase a chegar ao dia de Natal, uma época esperada ansiosamente pelas pessoas, uma vez que há o conforto em estar com a família em volta de uma mesa bem recheada. Mas, outro dos pontos altos deste altura é mesmo a troca de prendas. E segundo a nossa mais recentes questão, a maioria dos leitores continuam a preferir receber PCs/Desktops e Smartphones neste Natal. Mas vamos então conhecer todos os resultados.

Quais os gadgets que gostaria de receber neste Natal?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.026 respostas obtidas.

Os resultados acabam por ser semelhantes aos obtidos em anos anteriores, sendo que o gadgets mais ambicionado pelos leitores neste Natal são os PCs/Desktops, com 18% dos votos, seguido pelos Smartphones, que foram a escolha de 13% participantes. Em terceiro lugar ficaram as Consolas de Videojogos (9%) e em quinto aparecem os Smartwatches/Smartbands (8%).

Os Drones foram escolhidos por 6% dos leitores e 5% das escolhas recaíram sobre os Equipamentos para Casa Inteligente e as TVs/SmartTVs . Seguem-se as Impressoras/Impressoras 3D, os RaspberryPI, os Tablets e os Earphones/Headphones, todos com 4%. As Máquinas Fotográficas foram a escolha de 3% dos participantes, assim como os Óculos VR.

Mais abaixo ficaram os Robots Domésticos, as Trotinetes Elétricas/HoverBoards e os Localizadores (AirTags, Tile, Lapa...), todos com 2% das escolhas.

Por fim, com 1% dos votos ficaram os GPS, as Câmaras de Ação, as PowerBanks, a Coluna Portátil/Leitor de Música, os Ratos/Teclados, as BoxTV, os Repetidores WiFi e os Routers

Questão desta semana: Gastaram mais ou menos este Natal em comparação com o ano passado? Mais.

