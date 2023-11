Kinaction: Rato Gaming com apenas 69g está a super preço

Gosta de jogar no computador, mas não tem o melhor equipamento porque é caro? Hoje temos uma sugestão para si! Já ouviu falar no rato para gaming Kinaction? Aproveitem o super preço.

Se procuram um rato que ofereça a melhor ergonomia, que seja bonito e leve como uma pena então tem de conhecer o Kinaction, o Rato Gaming da Prozis que está disponível em preto e em branco.

Rato Gaming Kinaction pesa apenas 69g

Numa primeira observação percebemos que este é um rato USB com um design "normal", mas com um conjunto de características muito interessantes. No contacto com este acessório, a primeira conclusão é que este rato é extremamente leve! São apenas 69 gramas que ajudam bastante na movimentação! O material de construção é plástico ABS.

Outro, característica interessante é o cabo de ligação! Com 1,7m de cumprimento, o cabo do rato bastante resistente e destaca-se o facto de ser altamente maleável. Este rato direcionado para o gaming tem 7 botões, permite uma aceleração máxima de 50G, e a velocidade pode chegar aos 400 IPS.

Este rato tem um sensor Pixart 3389, uma resolução que pode chegar aos 16 mil DPI (pontos por polegada - Dots Per Inch) e toda a "iluminação LED" pode ser personalizada. De referir ainda que o valor do DPIs pode ser alterado via botão localizado na parte superior.

Aproveitem a Promoção

O Pplware, em parceria com a Prozis, dá-lhe a possibilidade de adquirir gadget de Gaming Kinaction com um desconto de 10%, usando para isso o voucher PPLWARE. Esta equipamento está disponível em branco e em preto.