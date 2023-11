Procura uma oportunidade cibernética da Black Friday que envolva o seu estilo de vida digital num «manto quente» de segurança online, ao mesmo tempo que oferece uma excelente relação qualidade/preço e ainda a possibilidade de ganhar um iPhone? Bem, a época natalícia fica mais alegre porque a PureVPN, uma vpn líder no mundo da cibersegurança, preparou-se a fundo para espalhar a alegria da segurança digital este ano.

O popular serviço VPN está a oferecer uma incrível oferta Black Friday que não só o protegerá de algumas ameaças cibernéticas graves, como também lhe dará grandes recompensas - incluindo a oportunidade de ganhar um iPhone 15 Pro.

Observando de perto a oportunidade Black Friday da PureVPN

Segure bem no teclado e no rato porque a PureVPN está a oferecer um gigante desconto de 84% no seu plano Max de dois anos. Mas espere, há mais! Este serviço de VPN também está a oferecer mais 5 meses de serviço gratuitamente.

Além disso, todos os utilizadores e utilizadoras que optarem por esta oferta Black Friday também receberão um Golden Ticket, que é um código exclusivo que oferece um desconto de 100% num segundo plano Max. Na verdade, pode-se oferecer este código a um amigo ou familiar, ou até mesmo resgatá-lo o próprio a partir de uma conta diferente. Para adoçar ainda mais o negócio, a PureVPN também está a oferecer aos titulares do Golden Ticket a oportunidade de ganhar um iPhone 15 Pro e outros prémios incríveis.

Para aqueles que não sabem, o plano Max oferece quatro vezes mais segurança, pois inclui quatro produtos de cibersegurança, nomeadamente a PureVPN, um serviço VPN de topo; PurePrivacy, um gestor de privacidade digital; PureKeep, um gestor de senhas; e PureEncrypt, uma ferramenta de encriptação de dados.

Porque deve optar pela PureVPN?

Aqui estão algumas das principais razões pelas quais deve considerar obter PureVPN.

Segurança de primeira categoria

Com a PureVPN, dificilmente terá de se preocupar em proteger o seu endereço IP e o histórico de navegação de olhares indiscretos. Isto porque o serviço VPN utiliza protocolos de encriptação de topo como OpenVPN, IPSec/IKEv2, e WireGuard para garantir que o seu mundo online se mantém seguro em todos os momentos.

Uma vasta rede de servidores

A PureVPN tem uma rede global de mais de 6.500 servidores VPN seguros localizados em mais de 70 países. Isto permite-lhe aceder ao seu conteúdo favorito de qualquer lugar do mundo sem se preocupar com quaisquer restrições.

Política de não registo

A privacidade é o nome do meio, e a PureVPN joga-o bem com a sua rigorosa política de não registo. O serviço VPN não mantém um registo das atividades online dos seus utilizadores, endereços IP, ou carimbos de ligação. Por outras palavras, o que acontece online fica online.

Interface amigável

A interface amigável da PureVPN torna-a fácil de navegar. Portanto, se quiser dar a sua subscrição PureMax gratuita a um ente querido que nunca tenha usado uma VPN antes, não tem de se preocupar com nada.

Boa relação qualidade/preço

Quer desfrutar de funcionalidades VPN premium a um preço que não vai prejudicar a sua carteira? A oferta Black Friday da PureVPN é a solução perfeita para si. O facto de esta oferta especial vir com a oportunidade de ganhar um iPhone 15 Pro é a cereja no topo do bolo.

Para concluir

A PureVPN preparou a oferta Black Friday perfeita este ano. O serviço VPN está a oferecer um desconto de 84% mais 5 meses extra, juntamente com um Golden Ticket e a oportunidade de ganhar um iPhone 15 Pro.

Não é apenas uma oferta, é o seu bilhete para uma experiência de cibersegurança abrangente.