Os Reels do Instagram já podem finalmente ser descarregados por todos

Com o Instagram a ter cada vez mais sucesso, muitos querem descarregar as publicações feitas para as guardar e partilhar. Se até agora isso não era possível, tudo muda e a Meta altera as suas políticas. Segundo foi anunciado, os Reels do Instagram já podem ser descarregados por todos.

Algo que muitos querem fazer é partilhar os seus conteúdos em várias redes sociais, para terem ainda mais impacto. Nem todos são originais ou criados pelos utilizadores, mas a verdade é que este passo é muito desejado pelos utilizadores.

A grande novidade revelada agora por Adam Mosseri é que tudo mudou e qualquer utilizador já pode descarregar os Reels do Instagram de qualquer conta. Esta nova opção está a ser disponibilizada na app e fica assim acessível para todos.

Atualização Reels 🔔 Agora você pode salvar reels criados por contas públicas no smartphone – qualquer reel que descarregar incluirá uma marca de água com o identificador do Instagram do criador. Lançamos nos EUA no início deste ano e agora está disponível globalmente. Basta tocar no ícone Partilhar num Reel e escolher Descarregar. A propósito, contas públicas podem desativar a capacidade dos utilizadores descarregarem os seus reels – se um reel que adora não estiver qualificado para descarregar, ainda pode tocar nos três pontos e guardá-lo para assistir mais tarde na app.

Esta novidade esteve meses em testes nos EUA e agora é finalmente acessível a todos numa forma global. Assim, estes vídeos dos Reels podem ser depois carregados em outras redes sociais ou simplesmente vistos sem acesso à Internet, ou partilhado com outros que não usam as redes sociais.

É ainda destacado que esta não é uma obrigatoriedade para todas as contas. OS criadores de conteúdos podem controlar se os seus Reels podem ou não ser descarregados de forma pública. Se pretenderem, estes são simplesmente bloqueados e ficam inacessíveis.

Com cada vez mais propostas de redes sociais, muitos optam por partilhar de forma transversal e em muitos locais. Esse passo fica assim mais simples e mais rápida, com a novidade da Meta para o Instagram.