O Microsoft Defender está já identificado como uma das soluções de segurança mais capazes para o Windows. A gigante do software tem aqui uma aposta grande, para proteger os seus utilizadores. Agora, quer melhorar ainda mais esta solução e prepara-se para pagar a quem encontrar problemas de segurança no Defender.

A utilização de um antivírus para a maioria dos utilizadores do Windows deixou de ser uma questão. O Microsoft Defender está presente de forma nativa e pronto a ser usado para garantir a segurança máxima, quer do sistema operativo, quer dos dados dos utilizadores.

Agora, a Microsoft quer garantir a melhoria constante da sua solução de segurança e por isso criou um problema de caça aos bugs. Está dedicado ao Defender, que assim consegue garantir que todos os problemas e falhas são reportados, para depois, serem rapidamente resolvidos, em vez de serem explorados.

Do que é revelado pela própria Microsoft, este é um programa aliciante para todos os que trabalham na área da segurança. Irá oferecer aos hackers éticos entre 500 e 20.000 dólares por vulnerabilidades significativas que tenham um impacto direto e demonstrável na segurança dos seus clientes.

