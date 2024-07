VPN: tudo o que precisa de saber sobre esta tecnologia

O mercado das VPN tem vindo a crescer, com várias empresas a criar e a inovar os seus produtos. Recentemente estivemos à conversa com representantes da ESET, que nos concederam uma pequena entrevista sobre o mercado das VPN e também a importância desta tecnologia.

Pplware: O mundo digital atual está repleto de opções de VPN. Como é que as VPN se tornaram tão essenciais hoje em dia?

As VPN tornaram-se importantes para garantir segurança e privacidade no ambiente digital atual. Com o aumento das nossas atividades online e a crescente necessidade de proteger dados pessoais, as VPN oferecem uma camada adicional de proteção. Não apenas asseguram maior privacidade, escondendo a nossa atividade online, mas também fortalecem a segurança contra roubos de dados e ataques cibernéticos.

Isso é particularmente importante em cenários de trabalho remoto e ao usar redes Wi-Fi públicas, onde a exposição a riscos é maior.

Pplware: Qual é o papel principal de uma VPN na proteção da privacidade e segurança online?

A principal função de uma VPN é mascarar o endereço IP do utilizador e encriptar o tráfego da Internet. Isto impede que terceiros, como anunciantes, ISPs e até governos, rastreiem e monitorizem as atividades online dos utilizadores. Em suma, proporciona uma camada adicional de segurança ao navegar na web e ao realizar transações online.

Pplware: Como é que uma VPN pode ajudar a proteger os utilizadores ao utilizar Wi-Fi público?

O Wi-Fi público é frequentemente alvo de ataques, como hotspots falsos e sniffing de pacotes por parte de cibercriminosos. Uma VPN cria um canal encriptado, impedindo que os dados sejam intercetados durante a transmissão. Isso garante que até mesmo em redes não seguras, como em cafés ou aeroportos, os utilizadores possam navegar com mais segurança.

Pplware: Quais são os critérios mais importantes a considerar ao escolher uma VPN?

Além de protocolos de encriptação robusta, é crucial verificar a política de privacidade da VPN. Idealmente, deve-se escolher um serviço que não registe atividades dos utilizadores.

A variedade de servidores globais e o suporte a diferentes protocolos (como OpenVPN e WireGuard) também são indicadores de qualidade. Além disso, serviços pagos tendem a oferecer melhores velocidades e segurança em comparação com opções gratuitas, que muitas vezes monetizam dados dos utilizadores. Para utilizadores mais avançados, podem optar por VPN que tenham o split tunneling que permite definir quais são as aplicações ou tráfego que passa pela VPN.

Pplware: Como é que optar por uma solução antimalware (antivírus) que já inclua uma VPN pode beneficiar os utilizadores?

Soluções antimalware que incluem VPN são projetadas para trabalhar em sinergia, oferecendo por norma, uma proteção mais robusta. Além disso, uma solução combinada pode oferecer uma experiência mais simplificada e conveniente sem a necessidade de gerir múltiplos softwares e configurações separadas.

Muitas destas soluções all in one são oferecidas por empresas de cibersegurança confiáveis, como a ESET, que desenvolve soluções há mais de 30 anos e tem uma responsabilidade perante o mercado muito grande. Por último, diria que os utilizadores podem simplificar os processos de pagamento e reduzir custos, dado que compram apenas uma única solução.

Pplware: Qual é o conselho final que daria aos utilizadores que estão considerando adotar uma VPN?

É essencial fazer uma pesquisa detalhada antes de escolher uma VPN. Opte por serviços de fornecedores de cibersegurança respeitáveis que não só oferecem VPN seguras, mas também suporte técnico confiável e políticas claras de privacidade. A segurança digital é uma prioridade crescente e investir em soluções confiáveis é fundamental para proteger os dados pessoais online.