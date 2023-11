A Apple está já a desenvolver o iOS 18, como é normal em temos de calendário de produção. Como é já tradição, há algumas funcionalidades que poderão ser incluídas no sistema operativo de 2024. Tudo não passa de rumores com base em indícios, suposições e lógica de evolução de certas ferramentas. Mas até ao dia de apresentação, ainda nada é oficial. No entanto, estas poderão ser já as primeiras novidades que serão uma revolução no iOS.

Enquanto se aguarda o anúncio e o lançamento oficial do iOS 18, surgem rumores sobre uma atualização que promete ser revolucionária.

O iOS 18 já está a gerar expectativas muito elevadas graças a esses mesmo rumores. A revelação oficial é esperada durante a conferência anual de programadores da Apple, WWDC24, que se realiza normalmente em junho, com o lançamento das primeiras versões beta antes de chegar à versão final em setembro.

Abaixo, recapitulamos todos os rumores e informações relativos à atualização até ao momento.

Novas funcionalidades importantes

Na sua newsletter informativa deste mês, Mark Gurman, da Bloomberg, disse que o iOS 18 poderia ser uma atualização "relativamente inovadora" com "novos recursos e designs importantes", embora ele não tenha compartilhado muitos detalhes específicos. Gurman acrescentou que a alta administração da Apple descreveu internamente os seus próximos sistemas operacionais como "ambiciosos e atraentes".

Siri mais inteligente

Gurman disse que o iOS 18 contará com tecnologia de IA generativa que "deve melhorar a forma como o Siri e o aplicativo Mensagens podem responder a perguntas e completar frases automaticamente". Além disso, foi igualmente referido que a Apple explorou novos recursos de IA generativa para outras aplicações nas suas plataformas, incluindo Apple Music, Pages, Keynote e Xcode.

A publicação The Information relatou que a Apple planeia incorporar grandes modelos de linguagem no Siri para permitir que os utilizadores automatizem tarefas complexas, um recurso que envolveria uma integração mais profunda com a aplicação Shortcuts. O relatório disse que este recurso deve ser lançado numa atualização de software do iPhone no próximo ano, que pode ser o iOS 18.

A IA generativa ganhou popularidade no ano passado, quando a OpenAI lançou o ChatGPT, um chatbot capaz de responder a perguntas e outras solicitações. A Google e a Microsoft lançaram chatbots semelhantes no início deste ano, à medida que mais empresas se lançam neste espaço. Os chatbots são treinados com base em grandes modelos linguísticos, o que lhes permite responder como um ser humano.

A Apple confirmou publicamente o seu interesse na IA generativa e mencionou a tecnologia em anúncios de emprego publicados no seu sítio Web nos últimos meses.

Há anos que trabalhamos em IA generativa e fizemos muita investigação. E vamos abordá-lo com muita atenção e pensar profundamente sobre isso, porque estamos totalmente cientes dos usos não bons que ele pode ter, e as questões em torno de preconceito e alucinação e assim por diante.

Disse o CEO da Apple, Tim Cook, numa entrevista à Forbes em setembro.

Mensagens de texto melhoradas com utilizadores de Android

Em meados deste mês, a Apple anunciou que finalmente oferecerá suporte ao padrão de mensagens multiplataforma RCS na aplicação Mensagens no iPhone, a começar "no final do próximo ano", então provavelmente será um recurso do iOS 18 com base neste cronograma.

O suporte RCS deve resultar em várias melhorias na experiência de mensagens padrão entre iPhones e dispositivos Android:

Fotos e vídeos de alta resolução;

Mensagens de áudio;

Indicadores de escrita;

Recibos de leitura;

Mensagens Wi-Fi entre iPhones e dispositivos Android;

Conversas de grupo melhoradas, incluindo a possibilidade de os utilizadores do iPhone saírem de uma conversa que inclua utilizadores do Android;

Encriptação melhorada em comparação com o SMS.

Estas funcionalidades já estão disponíveis para conversas iPhone-a-iPhone com bolhas azuis, através do iMessage (app Mensagens), e muitas das funcionalidades também estão disponíveis em aplicações de mensagens de terceiros, como o WhatsApp e o Telegram.

O suporte RCS no iPhone alargará as funcionalidades às bolhas verdes na aplicação integrada Mensagens, proporcionando uma experiência de mensagens iPhone/Android muito melhor do que a atual norma SMS.