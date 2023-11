Água mole em pedra dura, tanto bate que... bom, sabem o resto. Mas com tantos milhões a passar de um lado para o outro, esta é uma novidade que "tem água no bico"... ou não. Mas a verdade é que a Apple deu a conhecer as suas intenções de trazer o suporte para RCS ao iPhone no próximo ano. Então, o que isso quer dizer?

RCS tanto bate até que fura?

Numa atitude surpreendente, a Apple anunciou hoje que adotará o padrão de mensagens RCS (Rich Communication Services). A funcionalidade será lançada através de uma atualização de software "no final do próximo ano" e trará uma vasta gama de funcionalidades ao estilo do iMessage para as mensagens entre utilizadores do iPhone e do Android.

A decisão da Apple surge no meio da pressão das entidades reguladoras e de concorrentes como a Google e a Samsung. Também surge numa altura em que o RCS continua a desenvolver-se e a tornar-se uma plataforma mais madura do que era anteriormente.

Mas, afinal, o que é o RCS (Rich Communications Service)? O RCS (Rich Communications Service) é um novo protocolo de comunicação, que funciona da mesma forma que o SMS. Tira proveito da infraestrutura das operadoras de comunicações. Basicamente é como um serviço de mensagens instantâneas, padronizado e atualizado. A vantagem desta nova tecnologia é trazer os mesmos recursos que as aplicações de mensagens mais populares: Envio de mensagens com mais de 160 caracteres;

Suporte a mensagens de áudio e vídeo;

Envio de ficheiros, imagens e adesivos;

Suporte à criação de grupos de conversa;

Possibilidade de usar o Wi-Fi;

Possibilidade de ver outro utilizador a escrever, e etc.

O RCS traz recursos do tipo iMessage (Mensagens) para textos entre plataformas

Segundo declarações de um porta-voz da Apple, a empresa acredita que o RCS oferecerá melhor interoperabilidade para mensagens entre plataformas.

No final do próximo ano, iremos adicionar suporte para o RCS Universal Profile, a norma atualmente publicada pela GSM Association. Acreditamos que o RCS Universal Profile oferecerá uma melhor experiência de interoperabilidade em comparação com SMS ou MMS. Isto funcionará em conjunto com o iMessage, que continuará a ser a melhor e mais segura experiência de mensagens para os utilizadores da Apple. O RCS traz muitas funcionalidades ao estilo do iMessage (app Mensagens em português) para o serviço de mensagens multiplataforma entre dispositivos iPhone e Android. Isto inclui coisas como recibos de leitura, indicadores de digitação, imagens e vídeos de alta qualidade e muito mais.

A empresa refere que a implementação do RCS pela Apple também dará aos utilizadores a possibilidade de partilharem a sua localização com outras pessoas dentro de tópicos de texto. Ao contrário do SMS normal, o RCS pode funcionar através de dados móveis ou Wi-Fi.

Então será o fim do iMessage (app Mensagens)?

Não, claro que não. Os utilizadores Apple sabem que, quando não há ligação iMessage, as Mensagens usam o tradicional SMS e MMS para comunicar com quem, ou não tem o iMessage ativado, ou simplesmente não o tem de todo (como é o caso dos utilizadores Android). Como tal, o iMessage não vai acabar, continuará a ser a plataforma de mensagens utilizada para todas as comunicações entre utilizadores do iPhone.

O RCS irá simplesmente suplantar o SMS e o MMS e existirá separadamente do iMessage quando estiver disponível. O SMS e o MMS também continuarão a estar disponíveis como alternativa quando necessário, segundo afirma a Apple.