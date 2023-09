iPhone 15 custa 989 euros em Portugal! Conheça todos os preços…

A Apple deu hoje a conhecer o novo iPhone 15 (e a versão Plus) e também o iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro MAX. A marca da maça volta a inovar, mas já não é à dimensão de outros anos. O novo iPhone 15 pode ser reservado a partir das 13h de 15/9. Conheça os preços.

iPhone 15 de 512 GB custa 1369 euros

A Apple começou por apresentar a versão base do iPhone 15. A marca da maça destacou a Dynamic Island que passa a ter mais funcionalidades. O novo iPhone 15 está disponível em dois tamanhos: 6,1" e 6,7" (iPhone 15 Plus).

O novo smartphone da Apple vem equipado com o todo poderoso SoC A16 (que já equipa o iPhone 14 Pro) que garante melhor performance e também melhor qualidade ao nível dos gráficos. Ao nível da autonomia, a Apple refere que o seu novo smartphone tem bateria para todo o dia - Podem saber tudo aqui.

Relativamente aos preços para Portugal, o iPhone 15 de 6,1" começa nos 989 euros, com 128 GB de memória de armazenamento. A versão com 256 GB já vai para os 1119 euros e a versão de 512 GB de memória de armazenamento chega aos 1369 euros.

iPhone 15 Plus de 512 GB custa 1369 euros

Relativamente ao iPhone 15 Plus, a versão com 128 GB custa 1139 euros. A versão com 256 GB de memória de armazenamento custa 1269 euros. A versão de maior capacidade, com 512 GB, custará 1519 euros.

Com o objetivo de alcançar a neutralidade carbónica até 2030, o iPhone 15 e o iPhone 15 Plus não incluem um adaptador de corrente nem EarPods. A caixa inclui um Cabo de carregamento USB‑C compatível com carregamento rápido e com adaptadores de corrente e portas de computador USB‑C.

iPhone 15 Pro começa nos 1249 euros e iPhone 15 Pro MAX nos 1499 euros

Os novos iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro MAX usam novos materiais e são o iPhone mais leve de sempre, graças à utilização de titânio. Destaque ainda para o super poderoso SoC A17 Pro, o primeiro da marca a usar a técnica de fabrico de 3nm.

Assim, há mais poder de processamento para a IA e para todas as funcionalidades únicas. Podem saber tudo aqui.

Relativamente a preços, a Apple tem o seguinte:

iPhone 15 PRO de 128 GB: 1249 euros

iPhone 15 PRO de 256 GB: 1379 euros

iPhone 15 PRO de 512 GB: 1629 euros

no que diz respeito à versão PRO MAX os preços são os seguintes:

iPhone 15 PRO MAX de 256 GB: 1499 euros

iPhone 15 PRO MAX de 512 GB: 1749 euros

iPhone 15 PRO MAX de 1 TB: 1999 euros

Os novos iPhone 15 podem ser encomendados a partir de 15 de setembro, ficando disponível a 22 de setembro.