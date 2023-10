As baterias são um dos problemas recorrentes nos últimos modelos do iPhone. A Apple tem tentado resolver este problema, sem um sucesso completo ou sem tratar efetivamente de algumas situações. Depois das queixas dos utilizadores do iPhone 14, surge agora a possível razão para esta situação. Tudo parece associado a uma redução de custos por parte da Apple.

Foi há cerca de 2 meses que surgiu uma nova questão associada às baterias do iPhone. Segundo as queixas dos utilizadores, as baterias do iPhone 14 estariam a degradar-se de forma mais rápida do que o normal, limitando assim a utilização destes smartphones e a duração da sua vida útil.

Ainda que a Apple tenha trazido algumas novidades para este campo com o iPhone 15 e o iOS 17, a verdade é que estes podem ainda estar presentes nestes equipamentos. Segundo o que o conhecido leaker RGcloudS partilhou no Twitter/X, a Apple terá mudado as baterias, optando por opções mais baratas e de pior qualidade nos últimos smartphones.

Assim, e segundo a informação partilhada na rede social, as baterias do iPhone 14 e do iPhone 15 têm uma vida útil de apenas 600 ciclos de carga. Em comparação, as baterias do iPhone 13 apresenta-se com uma capacidade de 800 ciclos de carga, algo significativamente melhor.

Did you know why iPhone 14 & 15 series battery degrade faster?



Because it's using cheaper cells, similar to this 3rd party parthttps://t.co/hzzgrRtD48

with only 600± cycles as average



yes, it's a high density battery

original iP12 PM = 3687 MaH

3rd party iP12 PM = 4350 MaH… pic.twitter.com/igORfqkD51 — RGcloudS (@RGcloudS) October 3, 2023

O objetivo desta mudança da Apple parece claro e pretendia reduzir os custos de fabricação do iPhone para ajustar os preços. A ideia era manter um custo de produção semelhante aos modelos anteriores, incluindo as melhorias em outras secções, como a fotografia.

No entanto, esta não é a única teoria sobre a rápida degradação das baterias do iPhone 14. Outros utilizadores sugerem que isso se deve ao facto do ecrã do iPhone 14 Pro ser quase duas vezes mais brilhante que o do iPhone 13 Pro. Isso pode colocar pressão adicional na bateria e levar a uma degradação prematura.

Seja qual a razão, a verdade é que as queixas sobre a bateria do iPhone 14 não deixaram de acontecer. Com o iPhone 15 a ter uma bateria similar, espera-se que este problema surja no futuro e dar assim razão a esta informação agora avançada.