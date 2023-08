A Apple tem sido fustigada ao longo dos anos com problemas na bateria do iPhone. A marca nem sempre lidou bem com esta questão e as suas ações acabaram muitas vezes por trazer problemas aos utilizadores e mais tarde à própria empresa. Agora há uma nova onda de queixas para a durabilidade da bateria do iPhone.

Colocado no mercado há menos de um ano, o iPhone 14 está agora a ser colocado no centro de mais uma polémica da Apple. Espera-se que estes smartphones ainda estejam no pico do seu desempenho, com o hardware a corresponder a essa ideia.

A verdade é que começaram agora a ser relatados problemas num componente essencial destes smartphones. Falamos da bateria, que tem de ser a garantia para o correto funcionamento por muitas horas destes equipamentos.

É precisamente aqui que parecem estar a surgir problemas, segundo os relatos que estão a ser publicados nas redes sociais. Os utilizadores partilham imagens do estado da saúde da sua bateria e esta está longe do que poderia ser esperado.

Apesar de a informação partilhada estar sempre focada no mesmo ponto, o estado da vida útil da bateria, os valores apresentados variam muito. A grande maioria dos utilizadores está a rondar os 90%, mas há quem relate apenas 87%, um valor muito baixo e muito longe do que seria esperado para um iPhone com menos de 1 ano.

@AppleSupport iPhone 14 Pro Max bought at launch only has 87% of battery health left. The worst of all my iPhones I had in 11 years as an iPhone user — Paul (@PaulBarnich) June 6, 2023

Não se sabe ao certo qual a causa deste problema na bateria, mas há quem avance com algumas razões. Há quem aponte para um verão anormalmente quente e que isso poderá ter impacto em qualquer bateria. Há também quem avance que estas não têm simplesmente o mesmo padrão de qualidade a que nos habituámos.

Por agora ainda não existe uma posição da Apple para lidar com esta potencial nova situação do iPhone e da sua bateria. Este é um dos elementos do hardware mais exposto a problemas e o que mais vezes acaba por ser a razão da troca por um novo.