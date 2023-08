Com o mercado com cada vez mais propostas de smartphones, importa aos utilizadores saberem escolher as melhores propostas para os seus equipamentos. A Antutu facilita neste ponto ao disponibilizar a informação certa. Os dados de julho foram conhecidos e já sabemos quais os smartphones Android mais potentes da atualidade.

Esta é uma lista que nos habituámos a ver e a consultar de forma períodica. A Antutu compila e apresenta aos utilizadores os smartphones mais potentes para que os utilizadores possam escolher de forma informada o melhor equipamento.

Em julho de 2023 a lista volta a mostrar como o mercado está a sere dominado por um simples SoC, que está presente na quase totalidades dos equipamentos presentes. Falamos do Snapdragon 8 Gen 2, que esta em 9 dos 10 smartphones que compõem esta lista.

A dominar a tabela temos o Red Magic 8S Pro, que para além da proposta da Qualcomm, tem ainda um argumento único. Falamos do seu sistema de arrefecimento ICE 12, que não permite apenas um desempenho excelente, mas também por mais tempo.

O pódio é completado pelos iQOO 11S e vivo X90 Pro+, continuando depois a lista com os iQOO 11 Pro e o vivo X90s, que são versões dos modelos anteriores. De notar que o vivo X90S, é o único que não tem o Snapdragon 8 Gen 2, estando equipado com o SoC Dimensity 9200+.

Esta tabela deixa claro que o Snapdragon 8 Gen 2 é provavelmente o SoC mais poderoso da atualidade. O seu processador de 9 núcleos é um dos principais motivos, mas também a sua GPU Adreno, que permite uma economia de energia mais eficiente.

Apesar de ser focada no mercado chinês, esta lista é um bom indício para o resto dos mercados e para as propostas ali presentes. Tal como a Antutu tem mostrado, esta lista evolui e mostra sempre as novidades que o mercado oferece, sempre com o objetivo de encontrar os melhroes.