Conheça os discos HDD que mais falharam no 2º trimestre de 2023

Volta e meia surgem notícias interessantes sobre o mercado dos discos rígidos, masmo que atualmente a popularidade esteja virada sobretudo para os SSDs. E recentemente foi divulgada uma lista que mostra quais foram os modelos de discos HDDs que mais falharam no último trimestre deste ano de 2023.

Os discos HDD que mais falharam no 2º trimestre de 2023

Existem várias diferenças entre os discos HDD e os SSD, sendo que os primeiros acabam por ser mais baratos e face à capacidade de armazenamento. Mas também é um facto que há cada vez mais pessoas a optar pelas unidades de estado sólido.

No entanto, de forma a perceber quais foram os discos rígidos mais confiáveis e também os que falharam mais, a empresa Backblaze fez um apanhado geral com várias estatísticas do que se passou neste campo no segundo trimestre de 2023.

Na tabela seguinte podemos então ver os discos rígidos com mais taxas de falhas nesse período. E de acordo com o revelado, foram analisados 240.940 HDDs agrupados em 31 modelos diferentes. Se falarmos em taxa de falhas anual (AFR), o disco rígido com mais falhas foi o modelo Toshiba HDWF180 de 8 TB, com uma elevada taxa de 19,63%. Em segundo lugar encontra-se o modelo Seagate ST14000NM0018 de 14 TB com 14,28% seguido do HGST HUH728080ALE604 com 13,53% e do Seagate ST120000NM0086 de 10 TB com 12,31%.

Por sua vez, a Western Digital (WD) é uma das marcas com a menor taxa de falhas nos seus modelos de discos HDD.

Já se falarmos nos HDDs que não apresentaram falhas, temos dois modelos da Toshiba, dois modelos da Seagate, um modelo da WD e outro modelo da HGST, como podemos ver na imagem seguinte.

Outro detalhe interessante que a empresa apurou é que os discos rígidos com uma capacidade de 10 TB são os que mais falharam no segundo trimestre de 2023. E comparativamente aos primeiros três meses do ano, a taxa anual de falhas destes modelos passou de 4,85% para 12,31%, um aumento significativo.

Já os discos de 4 TB não sofreram uma diferença expressiva, passando de 2,14% para 2,33%, enquanto que os de 8 TB passaram de 0,92% para 1,36%. Por fim, os HDDs de 8 TB também tiveram um pouco mais de falhas no segundo trimestre de 2023 (5,61%) em relação ao primeiro trimestre (3,01%).

