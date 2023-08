Há um país a preparar terreno para substituir a China enquanto fábrica global

Estando os consumidores conscientes ou não, muito daquilo que usamos é oriundo da China ou possui algum componente que foi fabricado por lá. Apesar da posição que assume, atualmente, no mercado, a China poderá ver-se substituída por este país, onde até as gigantes tecnológicas já estão a dar cartas.

A China ocupa uma posição cimeira enquanto produtora global, dando casa a fábricas de empresas dos mais variados setores, desde os carros aos smartphones. De facto, a sua influência é inquestionável e, para muitos, até preocupante.

A par da capacidade da China, estão as tentativas de Taiwan de se igualar, num conflito que dura há décadas. Contudo, e apesar de haver países a querer espaço no mundo dos semicondutores, o verdadeiro rival da China poderá ser a mais recatada Índia.

De facto, as capacidades económica, industrial e técnica do país estão a ser reconhecidas pelas grandes empresas tecnológicas que, aliás, têm vindo a reforçar as suas posições no país mais populoso do mundo.

Em 2022, a Apple iniciou uma linha de produção na cidade de Chennai, na Índia, para fabricar o iPhone 14. Embora a empresa de Cupertino venha a montar alguns dos seus smartphones por lá, desde 2017, esta foi a primeira vez que o smartphone foi fabricado na Índia - apesar de o ter sido apenas com o objetivo de servir o mercado indiano do ponto de vista demográfico.

De qualquer forma, a Apple não é a única gigante tecnológica a entrar na Índia. Também a Amazon, a Google e a Microsoft, por exemplo, têm querido estabelecer-se no país, fortalecendo a sua presença.

No final de junho, a Amazon anunciou que irá investir 15 mil milhões de dólares no país durante os próximos sete anos; a Google vai abrir o seu centro de operações financeiras globais, em Gujarat; a AMD vai investir 400 milhões de dólares nos próximos cinco anos, por forma a construir a sua maior fábrica de semicondutores, no parque tecnológico de Bangalore; e a Foxconn vai direcionar quase 200 milhões de dólares para uma fábrica de montagem de produtos eletrónicos, no estado de Tamil Nadu.

