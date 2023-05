Youtuber instala Linux na nova consola de jogos portátil ASUS ROG Ally

O mercado dos jogos está prestes a receber mais um modelo de consola portátil, a ASUS ROG Ally cujo lançamento do modelo topo de gama vai acontecer no próximo mês de junho. Mas, como sabemos, o equipamento chega mais cedo às mãos dos testers e agora um youtuber mostra que instalou o sistema operativo Linux nesta consola. Vamos ver o resultado.

Consola ASUS ROG Ally com Linux

Temos assistido a uma crescente aposta no setor das consolas portáteis que se juntam à popular Nintendo Switch e à recente Steam Deck Deck. No início do passado mês de abril, também a ASUS anunciou o seu novo equipamento designado ASUS ROG Ally e esta seria a mais poderosa consola portátil de todas as que já se encontram disponíveis ao utilizador.

O modelo mais poderoso, com um processador AMD Ryzen Z1 Extreme, vai chegar aos consumidores no dia 13 de junho, mas várias unidades já estão nas mãos de testers para analisarem e testarem a fundo este equipamento gaming. Um deles é o dono do canal de youtube ETA PRIME que para além de pôr a ROG Ally à prova, também lhe instalou o sistema operativo Linux.

O youtuber mostrou que então era possível ter o Linux na ROG Ally através da instalação da distribuição ChimeraOS na consola da ASUS. Depois deste processo, foram testados vários jogos diferentes para conferir o desempenho do equipamento. E embora existam alguns problemas, no geral a performance é muito boa. Pode ver esses mesmos testes no vídeo seguinte.

Apesar de não se tratar do SteamOS da Steam Deck, o youtuber garante que o ChimeraOS acaba por ser muito parecido. Entre os problemas detetados com esta alteração verificou-se a ausência de som, sendo que a consola teve que ser ligada a algumas colunas. Outra condicionante é o facto de não ser possível configurar manualmente o TDP, usando-se assim o da BIOS.

Dos resultados ressalva-se a prestação do jogo Forza Horizon 5 em 1080p que em média alcança 88 FPS, enquanto que Horizon Zero Dawn a 1080p baixo executa em média a 70 FPS. Já DOOM Eternal a 1080p oferece 68 FPS e nomes antigos como Left For Dead 2 a 1080P exibe até 156 FPS em média.