Com o ChatGPT e outras IA a crescerem e a ganharem novas funcionalidades, muitos querem tê-las bem próximo de si. Para isso procuram alternativas para os dispositivos móveis, nem sempre reais e fidedignas. Estas estão a crescer e a ganhar cada vez mais dinheiro, apesar de não serem oficiais. É preciso ter muito cuidado.

Como é normal em qualquer novo fenómeno que desponta na Internet, os utilizadores procuram as formas mais simples de ter acesso. Estas nem sempre são lógicas ou fidedignas, criando problemas ou levando a que os utilizadores sejam enganados.

Isso está já a acontecer com o ChatGPT, a novidade do momento. Cada vez existem mais alternativas nas lojas de apps móveis, mesmo com todos a saberem que ainda não existiam soluções oficiais e por isso fidedignas para serem usadas.

Estas são apps que cobram aos utilizadores valores que vão desde os 9 euros para dar acesso à IA da OpenAI. O que os utilizadores se esquecem é que esta é gratuita e há casos em que este pagamento nem sequer leva a que a publicidade desapareça das apps.

Muitas das apps têm nomes semelhantes e as imagens usadas pelos programadores promovê-las são idênticas. Isso mostra que os responsáveis não prestam muita atenção aos detalhes e sua única ideia era conseguir o máximo de dinheiro possível antes que o Google ou a Apple as removessem das lojas.

Os pesquisadores sugerem que apps como o "GAI Assistant" geraram mais de 5.000 dólares no Android e mais de 10.000 dólares no iOS até o mês de março. O caso mais marcante é a app para iOS Genie, que garante as funções gratuitas do ChatGPT numa subscrição de 7 dólares por semana ou 70 dólares por ano. Esta terá gerado no mês de abril mais de 700 mil dólares.

Agora que a OpenAI lançou a sua app para iOS este cenário poderá mudar. Com a versão para Android esperada para breve, haverá ainda menos espaço para que estas app consigam ganhar utilizadores e que estes paguem por algo que têm gratuitamente.