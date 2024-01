A Samsung foi uma das grandes impulsionadoras dos smartphones com ecrãs dobráveis. Com 2 modelos a serem renovados anualmente, tem trazido novidades que muita da concorrência tem seguido e colocado nos seus novos modelos. A marca coreana aproveitou a CES 2024 para mostrar como continua a sua aposta nos ecrãs dobráveis e mostrou os novos protótipos que criou.

Ao longo dos últimos a Samsung tem mostrado como consegue inovar muito no campo dos ecrãs dos smartphones. Mais do que apostar no que é tradicional, a marca criou propostas que hoje alimentam os smartphones dobráveis e que criaram novos mercados, com cada vez mais sucesso de vendas.

Com a CES 2024 a decorrer, a Samsung aproveitou para revelar novos protótipos de ecrãs dobráveis, que a marca eventualmente irá usar no futuro. São 4 propostas que ainda precisam de ser refinadas, mas que mostram claramente qual será o caminho a ser percorrido em breve.

A primeira proposta revela um ecrã de tamanho considerável, com uma dobradiça e uma peça adicional de ecrã enrolada de um lado. Este é possível desdobrar manualmente tanto com o smartphone fechado e aberto. O segundo é mais convencional, com um design semelhante ao do Galaxy Z Flip, que estende o seu painel flexível em direção à moldura superior numa espécie de Note Edge moderno.

O terceiro protótipo tem a particularidade de ter a sua dobradiça a funcionar tanto para a frente como para trás. Isso deixa uma das metades maior para mostrar uma espécie de ecrã menor sempre visível enquanto o smartphone está dobrado, podendo ser usado para apresentar informações aos utilizadores.

A última proposta da Samsung é mais um laptop pequeno, ou uma espécie de ultrabook, que também possui uma dobradiça no meio e um sistema de enrolamento superior do ecrã. Este parece ser capaz de estender um pouco mais o seu ecrã para além do que seria esperado, saindo da sua estrutura.

Claro que estes são apenas protótipos e ideias que a Samsung está a experimentar. A sua chegada a público mostra que a empresa quer a opinião de especialistas e de utilizadores, para depois os melhorar antes de se tornarem (ou não) uma realidade nos smartphones dobráveis e outros dispositivos.