Viking Frontiers, e a força dos Homens do Norte

Toda a magia e misticismo que envolve os Vikings continuam a alimentar a imaginação de muitos de nós. O jogo Viking Frontiers, que se encontra em fase de testes, é precisamente um desses exemplos.

Ao longo dos últimos anos, os Vikings ganharam (através de jogos e séries de televisão) muito glamour e uma particular magia que faz com que se tenha tornado numa temática bastante apreciada por milhares de pessoas.

Um dos maiores exemplos disso mesmo, corresponde a God of War Ragnarok (videojogo) ou a série Vikings (Netflix) mas há muitos mais exemplos. E um desses poderá vir a ser Viking Frontiers, um jogo de sobrevivência e ação que está prestes a ser lançado.

A história de Viking Frontiers, decorre num momento de grande azáfama para o Povo do Norte. Segundo o que nos foi dado a conhecer, uma série de eventos inesperados, leva os jogadores a sair do seu território e lançar-se pelos mares, acabando por descobrir um novo pouso numa terra distante e desconhecida.

Como seria de esperar, o desafio, caso os jogadores aceitem, será o de transformar o ponto de chegada no seu povoado e, aos poucos, o ir transformando numa fortificação segura e bem sucedida.

Como líder do seu grupo, o jogador terá de saber aproveitar tudo o que a nova terra lhe proporciona e, dessa forma, potenciar o crescimento do seu povoado e das suas gentes. Gestão das necessidades, leis, atividades e condições de vida dos membros do clã farão parte das suas responsabilidades para garantir a saúde e bem estar do seu povo.

Contudo, nem tudo serão oportunidades e muitas ameaças também esperam pelo momento certo para atacar e causar dano.

As escolhas que o jogador adotar ao longo da sua aventura irão traçar o seu destino e o seu perfil. O jogador pode assumir uma postura mais direcionada para a caça ou agricultura, mas por outro lado também pode enveredar por um caminho mais relacionado com a religião ou mesmo com a evolução das suas skills de construção.

Inclusive, será possível um mix de alguns desses pontos pelo que as possibilidades são muitas e variadas, dependendo apenas das escolhas momentâneas do jogador.

A sobrevivência é o grande objetivo e como tal, os jogadores terão de descobrir (a cada momento), os seus próprios caminhos ara a conseguir. Além das skills que o jogador vai evoluir, terá ainda a capacidade de usar e melhorar ferramentas diversas que o ajudem na tarefa de crescer e tornar-se mais forte, nesta nova terra repleta de perigos e ameaças.

Viking Frontiers é um jogo que combina elementos distintos oriundos de jogabilidades como RPG, Survival, Simulação ou Estratégia. É um jogo que mistura tudo isso de forma a potenciar uma experiência diferenciada aos jogadores. E isto, numa perspectiva da Primeira Pessoa.

Mas mais... Viking Frontiers permite aos jogadores a escolha de experienciarem a história principal do jogo e as side-quests ao seu belo prazer. Ou apenas explorar esta nova terra desconhecida e aprofundar as suas atividades preferidas. É um jogo livre que quer permitir aos jogadores uma liberdade de escolha e decisão.