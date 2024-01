ANDA: já é possível pedir o voucher para jovens viajarem grátis

A Movijovem, em parceria com a CP – Comboios de Portugal desenvolveu o programa ANDA (Conhecer Portugal). A oferta inclui 7 dias de viagens ilimitadas na CP e uma estadia de até 6 noites num alojamento da rede de Pousadas de Juventude.

Este é um programa que dá aos jovens que tenham terminado o 12º ano no ano letivo de 2022/2023 e venham a terminar no final dos anos letivos em 2024 e 2025, a oportunidade de conhecer a diversidade cultural e o património histórico e natural do seu país através das Pousadas de Juventude e dos Comboios de Portugal, enriquecendo as experiências de viagem e de lazer.

Através do ANDA (Conhecer Portugal), os jovens podem viajar durante 7 dias com viagens de comboio ilimitadas e dormir 6 noites na rede de Pousadas de Juventude (com um mínimo de 2 noites por Pousada).

Tudo de forma gratuita, para garantir que esta seja uma ação que abranja todos os jovens que terminem o ensino secundário, mitigando as barreiras socioeconómicas e promovendo a mobilidade, o turismo juvenil e a coesão territorial. Esta iniciativa tem um investimento a rondar os 4 milhões de euros para o ano 2024, presente no Orçamento de Estado, e está prevista para os anos letivos desde 2022/23 a 2024/25.

