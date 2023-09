Suporte Global da ESET ganha Prémio SC 2023 em Excelência

A ESET, empresa europeia líder mundial em cibersegurança, anunciou que ganhou um Prémio SC 2023 na categoria de Excelência para Melhor Serviço ao Cliente.

O programa de Prémios SC é o mais prestigiado e competitivo de cibersegurança, reconhecendo as soluções, organizações e pessoas que impulsionam a inovação e o sucesso na cibersegurança. Este prémio reconhece a ESET por fornecer o melhor suporte e serviços ao cliente e exceder as expetativas para garantir que as organizações estejam protegidas contra ameaças lançadas pelos cibercriminosos experientes de hoje.

Os Prémios SC são reconhecidos mundialmente pela comunidade de cibersegurança, e estamos honrados em receber o prémio de Melhor Serviço ao Cliente este ano Este prémio demonstra tanto a transformação já em curso como o investimento contínuo na nossa organização de serviço ao cliente, que se expandiu com a visão de fornecer um apoio ao cliente de alto nível e localizado em todos os fusos horários, canais e idiomas. Entendemos que é o nosso trabalho proporcionar confiança aos nossos clientes como seu parceiro de cibersegurança, e este prémio demonstra o compromisso e o excelente trabalho realizado pelas nossas equipas localmente e em todo o mundo

Brent McCarty, Presidente da ESET América do Norte

Os vencedores dos Prémios SC deste ano refletem a evolução do nosso setor. Os vencedores demonstraram uma agilidade incrível no mercado e trouxeram soluções inovadoras para ajudar os seus clientes a manterem-se à frente de adversários cada vez mais sofisticados e de ameaças emergentes. As estratégias e tecnologias inovadoras demonstradas por todos os nossos participantes nos Prémios SC encapsularam verdadeiramente a notável inovação no setor da cibersegurança este ano.

Tom Spring, diretor editorial da SC Media na CyberRisk Alliance

O Suporte Global da ESET continua a procurar novas formas de se diferenciar e expandir as suas ofertas em resposta a um cenário de ameaças de cibersegurança cada vez mais complexo e para ajudar os clientes a adotar posturas robustas de cibersegurança. A empresa foi reconhecida com base numa série de serviços, incluindo:

Compromisso com o apoio ao cliente local e facilmente acessível quando e onde os clientes necessitarem. A empresa tem 162 parceiros em todo o mundo que ajudam a fornecer o serviço ao cliente nos fusos horários e idiomas necessários. Por exemplo, nos Estados Unidos, os clientes empresariais falam com a equipa local de apoio ao cliente da ESET em San Diego, Califórnia.

Suporte multicanal que se alinha com as preferências do cliente. A ESET fornece aos clientes empresariais um suporte gratuito por telefone, email e chat em tempo real. A ESET também mantém um fórum de suporte online onde os clientes podem interagir com os especialistas da empresa sobre tópicos de tendência e problemas emergentes de produtos.

Documentação abrangente, incluindo artigos da Base de Conhecimento, documentos de FAQ no Fórum de Segurança da ESET e tutoriais em vídeo que se concentram na implementação e manutenção, cenários de utilização e resolução de problemas. Além disso, os guias de utilizador online estão disponíveis para cada produto e fornecem a visão geral da instalação, configuração e funcionalidades dos produtos ESET. Isto é reforçado pelos recursos de idiomas localizados para os mercados internacionais da ESET, incluindo o Canadá francófono, espanhol, alemão, japonês e mais (por exemplo, 21 idiomas estão disponíveis para o ESET Protect Cloud e até 35 idiomas estão disponíveis para o Antivírus Endpoint para Windows).

Serviços Profissionais Avançados no Centro de Serviços ESET, incluindo o ESET PROTECT MDR (Managed Detection and Response), Suporte Premium e Serviços de Segurança.

Uma maior sensibilização e recursos educativos, incluindo um sólido programa de formação em sensibilização para a cibersegurança destinado aos funcionários, a fim de abordar o elemento humano da cibersegurança, e recursos públicos como o WeLiveSecurity, um dos principais blogues sobre cibersegurança empresarial do mundo – disponível em cinco línguas, com conteúdos escritos e em vídeo.

O mercado de cibersegurança continua a amadurecer, com as empresas a procurarem soluções de cibersegurança de nível empresarial apoiadas por serviços geridos de alta qualidade. O nosso compromisso com o melhor suporte da categoria diferencia a ESET num cenário ferozmente competitivo. Com o ESET PROTECT MDR, as organizações podem aproveitar todos os benefícios de Extended Detection & Response (XDR) sem ter que criar uma equipa interna de especialistas em segurança digital ou adicionar recursos adicionais à sua equipa existente. Isso permite recursos avançados, como triagem e investigação, análise de ficheiros, resposta a incidentes, análise forense digital, monitorização de ameaças e até mesmo caça periódica proativa de ameaças – apoiados pela experiência e equipas de suporte da ESET.

Brent McCarty

Agora no seu 26.º ano, os Prémios SC 2023 são altamente cobiçados e atraem um recorde contínuo de inscrições todos os anos. Os Prémios de Excelência incluíram 15 categorias e abriram a participação a startups de cibersegurança, investidores e parceiros financeiros.

Centenas de inscrições para os Prémios de Excelência foram avaliadas por um painel de classe mundial de líderes independentes da indústria de setores como os cuidados de saúde, serviços financeiros, fabrico, consultoria e educação. Os vencedores são apresentados no website da SC Media, com uma semana de cobertura editorial que celebra as tecnologias e soluções inovadoras que apoiam os esforços contínuos da comunidade de cibersegurança.