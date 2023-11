Fibra ótica em todo o país! Investimento de 425 milhões de euros…

Portugal tem boas infraestruturas de comunicação, mas continuam a existir várias zonas cinzentas, especialmente no interior do país. A ministra da Coesão Territorial Ana Abrunhosa já tinha revelado que Governo aguardava autorização para lançar concurso para avançar com fibra ótica em todo o país. Hoje o Governo aprovou o lançamento de um concurso público internacional.

Fibra ótica permitirá aos territórios do interior do país, o acesso à internet em banda larga...

De acordo com a informação publicada no portal do Governo, foi aprovado o lançamento do concurso público internacional destinado à instalação, gestão, exploração e manutenção de redes de fibra ótica para territórios onde a mesma não existe, ou não existe com qualidade. O investimento global, de 425 milhões de euros, permitirá, sobretudo nos territórios do interior do país, o acesso à internet em banda larga.

Ana Abrunhosa tinha revelado que a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), "já fez o levantamento de todas as zonas onde não existe sinal".

A ministra Ana Abrunhosa tinha referido anteriormente que o investimento iria ultrapassar os 300 milhões de euros", sendo que seria financiado a 50% com fundos europeus.

Segundo revela o ECO, mais de 160 milhões de euros deverão ter origem no Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), sendo que o caderno de encargos provisório foi divulgado no âmbito de uma das várias consultas públicas sobre este processo que já foram promovidas pela ANACOM.