Amazon vai lançar um chatbot para empresas. Conheça o Q!

Seguindo a tendência, a Amazon anunciou que vai lançar o seu chatbot. Contrariamente aos que existem, para as massas, o Q da gigante do e-commerce focar-se-á nas necessidades das empresas.

A logística empresarial é complexa e qualquer ajuda poderá ser bem recebida pelos gestores e pelos funcionários. Assim sendo, conforme anunciou na conferência anual do Amazon Web Services (AWS), em Las Vegas, a gigante do e-commerce lançará um chatbot dedicado ao mundo empresarial.

O Q será alimentado por Inteligência Artificial (IA) generativa e representa a resposta da Amazon aos rivais que lançaram chatbots de grande sucesso para o público.

Amazon anuncia IA para empresas

O lançamento do ChatGPT, há quase um ano, espoletou o interesse das massas e das empresas em ferramentas facilitadoras alimentadas por IA. Estas são nada mais do que auxiliares tecnológicos que executam trabalhos até aqui feitos por seres humanos, agilizando processos.

No sentido de responder ao tecido empresarial, a Amazon quer lançar o Q, capaz de resumir conteúdo, facilitar as comunicações do dia a dia e ajudar os funcionários em várias tarefas. Além disso, as empresas poderão integrar os seus dados e sistemas, por forma a obter uma experiência personalizada e mais relevante.

A tecnologia já está disponível para visualização.

Recorde-se que, em setembro, a Amazon disse que investiria até quatro mil milhões de dólares na startup de IA Anthropic, uma empresa com sede em São Francisco, fundada por ex-funcionários da OpenAI.

