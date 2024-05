Qual estrela da música voou 286.000 km num jato privado na sua última digressão?

A tecnologia permite-nos, quase em tempo real, saber quais as aeronaves que cruzam os céus deste planeta. Sim, este lugar poluído, aquecido, derretido e tudo por causa da malta que não faz a separação do plástico em casa. Pois bem, há quem tenha mais o que fazer e na sua última digressão usou os seus aviões privados para percorrer mais de 286 mil quilómetros. Para não receber o título da maior poluidora do planeta, a estrela comprou uns créditos de carbono.

Taylor Swift bateu recordes na sua digressão... e nem todos são positivos

O sucesso da digressão The Eras Tour de Taylor Swift tornou-a bilionária, mas deixou uma grande pegada de carbono na atmosfera. Os jatos privados de Swift gastaram o equivalente a 16 dias de voo em 2023.

Foi um ano cheio de triunfos em muitos aspetos da sua vida, e tornou-se muito mais do que uma simples estrela da música. Aos 34 anos, a cantora de Nashville bateu vários recordes, e nem todos eles na música.

Swift já acumulou mais de 300 milhões de reproduções no Spotify para o seu último álbum "The Tortured Poets Department" e já é o álbum mais vendido da década com 6,6 milhões de cópias físicas comercializadas em todo o mundo, o que é um duplo crédito.

A digressão The Eras Tour obteve um enorme impacto no PIB das cidades por onde passou devido ao seu enorme poder de congregação, injetando cerca de 5.000 milhões na economia norte-americana. Parte dos lucros dessa digressão tornaram Taylor Swift bilionária, uma das poucas artistas que o conseguiu exclusivamente com o seu trabalho de intérprete e não com negócios paralelos.

No entanto, a sua digressão também lhe proporcionou outro recorde de que não se deve orgulhar: ser a personalidade com a maior pegada de carbono do planeta, graças às suas viagens contínuas nos seus dois jatos privados durante 2023.

Num vídeo criado pela Ground Control, uma plataforma que recolhe informações sobre os voos dos aviões privados de Taylor Swift ou de Elon Musk, são compilados, em pouco menos de dois minutos, todos os voos da cantora em 2023, bem como os quilómetros percorridos e as toneladas de CO2 que a artista libertou na atmosfera.

Swift, juntamente com Elon Musk e o magnata do luxo Bernard Arnault, fazem parte de um grupo de milionários que têm processado repetidamente utilizadores e contas X que seguem os voos dos jatos privados das celebridades.

Os bilionários alegam que isso viola a sua privacidade e segurança, enquanto os utilizadores reivindicam a sua liberdade de utilizar dados públicos de tráfego aéreo.

7,2 viagens à volta do mundo e uma enorme pegada de carbono

De acordo com os dados compilados pela Ground Control, os dois jatos privados registados de Swift teriam percorrido 286.500 quilómetros em 2023, o equivalente a 7,2 voltas ao mundo em mais de cem viagens. A maioria das viagens registadas foram de ou para Nashville, onde vive a família de Swift, embora as viagens para Nova Iorque e Los Angeles sejam muito frequentes.

É de notar que, embora os jatos estejam registados no seu nome, a artista ainda não tem o dom da ubiquidade, pelo que alguns destes voos não foram feitos pessoalmente por ela, mas pela sua equipa ou por pessoas próximas.

Por outro lado, os proprietários de jatos privados alugam ou emprestam frequentemente os seus aviões a outros milionários, pelo que não há qualquer indicação de que Taylor Swift tenha estado a bordo de todos os voos que os seus jatos privados fizeram.

Os voos registados são os pertencentes ao Dassault Falcon 7X de 2009 com a matrícula N621MM e ao Dassault Falcon 900 de 1994 com o código N898TS (TS para Taylor Swift e 898 para a sua data de nascimento). A artista vendeu este último em fevereiro, de acordo com o El Confidencial.

Os Falcons de Taylor Swift estiveram 364 vezes no ar e emitiram 1.216 toneladas de CO2 para a atmosfera em 2023, de acordo com os dados do localizador de aviação JetSpy publicados pela The Associated Press. Este valor é equivalente às emissões médias anuais de 81 agregados familiares nos EUA.

Para compensar esta pegada de carbono, a artista teve de comprar 2.433 créditos de carbono para cobrir mais do dobro do carbono emitido pelos seus dois aviões.

Conforme exemplificamos aqui, os créditos de carbono são o método de compensação das atividades poluentes. O poluidor compra uma determinada quantidade destes créditos para que uma empresa externa "capture" o CO2 da atmosfera e o processe.

O problema é que, como o mercado dos créditos de carbono é opaco e não está regulamentado, não podemos saber quanto é que Taylor Swift teve de pagar pela poluição que os seus aviões emitiram.