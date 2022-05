Portugal acionou “cartão de crédito ambiental”! O que significa?

Os problemas de cariz ambiental têm hoje um peso na definição das estratégias dos países. Além disso, há vários acordos/compromissos, entre países, com o objetivo de reduzir a pegada ecológica.

Sabia que se toda a humanidade vivesse como uma pessoa média em Portugal, a capacidade do planeta para produzir os recursos necessários teria sido esgotada este sábado. O nosso país já ativou o "cartão de crédito ambiental".

Portugal entrou em défice ambiental

Este ano, o dia de sobrecarga da Terra foi atingido seis dias mais cedo no nosso país, já que em 2021 a data "só" foi assinalada a 13 de maio. A partir de ontem estaríamos já em "dívida" e a recorrer ao "cartão de crédito ambiental", consumindo os recursos de 2023.

Se cada pessoa no Planeta vivesse como uma pessoa média portuguesa, a humanidade exigiria cerca de 2,5 planetas para sustentar as suas necessidades de recursos.

O consumo de alimentos (32% da pegada global do país) e a mobilidade (18%) encontram-se entre as atividades humanas diárias que mais contribuem para a Pegada Ecológica de Portugal e constituem assim pontos críticos para intervenções de mitigação, aponta a ZERO. Veja o que pode fazer.

A ZERO considera que Portugal tem uma oportunidade única de aproveitar o Programa de Recuperação e Resiliência, a par com fundos de apoio europeus, para implementar transformações que possam contribuir para que possamos viver com bem-estar, respeitando os limites do planeta.

O que é a Pegada Ecológica?

Tal como um extrato bancário dá indicação das despesas e dos rendimentos, a Pegada Ecológica avalia as necessidades humanas de recursos renováveis e serviços essenciais e compara-as com a capacidade da Terra para fornecer tais recursos e serviços (biocapacidade).

A Pegada Ecológica mede o uso de terra cultivada, florestas, pastagens e áreas de pesca para o fornecimento de recursos e absorção de resíduos (dióxido de carbono proveniente da queima de combustíveis fósseis). A biocapacidade mede a quantidade de área biologicamente produtiva disponível para regenerar esses recursos e serviços.