Tesla quer acabar com as revisões e a manutenção dos seus carros elétricos

Apesar de parecerem iguais aos tradicionais, os carros elétricos têm algumas particularidades que os distinguem e os tornam únicos. Uma das mais interessantes é mesmo a baixa manutenção e as revisões que são menos exigentes. A Tesla quer reduzir ainda mais este campo e acabar com as revisões e a manutenção dos seus carros elétricos.

Por terem menos partes móveis e menos elementos, em especial nos motores, os carros elétricos são menos exigentes no campo da manutenção. Esta é uma realidade que muitos descobrem ao comprar o seu primeiro veículo e a que acabam por dar um valor muito maior depois no seu dia a dia.

Esta realidade poderá mudar ainda mais, segundo uma proposta de emprego que a Tesla publicou. A empresa de Elon Musk quer ir ainda mais longe e tentar acabar com as revisões dos seus carros elétricos e até tentar eliminar toda a manutenção necessária. A descrição ada proposta de trabalho é bem clara.

Na Tesla acreditamos que a melhor manutenção é nenhuma manutenção! Procuramos um Gestor Sénior altamente motivado para se juntar à nossa organização de Operações de Manutenção e liderar a equipa responsável por identificar e eliminar os motivos pelos quais os nossos carros necessitam de manutenção

Fica assim claro que a Tesla quer eliminar de vez alguns dos passos que os seus carros elétricos têm hoje em dia de cumprir. Deverá ser algo muito difícil de conseguir, visto que há um mínimo de revisões a serem aplicadas e de manutenções exigidas. Ainda assim, a sua redução ao mínimo é muito interessante.

A descrição da função deste cargo que a Tesla está a contratar mostra claramente as ligações e a importância deste nova posição. Irá trabalhar de forma muito próxima com muitas das restantes áreas da empresa e assim procurar identificar e eliminar muitos dos elementos associados às revisões e a manutenção dos carros elétricos da marca.

Essa função será estratégica e tática e incluirá o desenho de soluções e a gestão de campanhas individuais a serem executadas com equipas de campo e parceiros. O candidato trabalhará em estreita colaboração com engenharia de hardware e software, engenharia de serviços, programas de qualidade e serviços e equipes de campo para priorizar, lançar e acompanhar esforços de redução de procura e eficiência.

Ainda que seja claro que nunca será eliminado de forma totalmente, é uma excelente iniciativa da Tesla. Isso obrigará a uma qualidade superior dos seus carros elétricos, que assim vão passar menos tempo nas oficinas da marca.