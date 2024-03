Microsoft volta a insistir e quer que todos acabem a usar o Edge e não o Chrome

São bem conhecidas a campanhas da Microsoft para tentar levar os utilizadores do Windows a optar pelos seus serviços e as suas aplicações. Um dos principais alvos destas ações é o Chrome da Google, dada a sua importância. Este browser está agora no centro de uma nova ação, que quer que todos acabem a usar o Edge e não o Chrome.

São muitas as ações que a Microsoft já tomou para procurar que o Edge seja o browser por omissão no Windows. A empresa já alterou as definições para as tornar mais complicada sou impossíveis de mudar, bem como lançou campanhas para tentar convencer os utilizadores a mudar do Chrome para a sua proposta.

A gigante do software volta agora ao ataque e tem uma nova campanha a decorrer para procurar a mudança neste campo. Novos pop-ups estão a ser mostrados a quem usa o Chrome no Windows e quer que estes simplesmente abandonem o browser da Google e abracem a proposta que vem de base no Windows.

Curiosamente, há algo que pouco lógico e comum que salta à vista neste novo pop-up da Microsoft. Conforme é descrito por alguns utilizadores, este é em muito similar ao que alguns malwares usam para apresentar publicidade aos utilizadores, tentando-os enganar.

A Microsoft já reagiu a esta sua novidade e aos comentários dos utilizadores sobre a sua chegada. Revelou que esta notificação pretende alertar para as qualidades do Edge e que os utilizadores podem simplesmente rejeitar a sua apresentação e até a mudança de browser.

Quem aceitar esta nova opção que o pop-up apresenta acaba por ver as definições alteradas e o Edge rapidamente se torma o browser padrão. Tal como se esperava, os utilizadores não estão satisfeitos com esta ação da Microsoft e já o mostraram.

Claro que todos sabem que esta não é a primeira tentativa que a Microsoft faz para promover o Edge. As suas ações têm sido muito variadas e até muito inteligentes. Uma das mais recentes levou este browser a importar os separadores do Chrome sem a autorização dos utilizadores.