Com o Windows 10 a Microsoft abriu uma nova linha de atualizações. Passou a oferecer a nova versão do seu sistema operativo, num simples upgrade que os utilizadores podiam fazer. Repetiu esse movimento no Windows 11, mas agora veio trazer uma limitação. Passou a bloquear as atualizações diretas do Windows 7 e 8.

Ainda que oferecesse um ano de atualizações para o Windows 10 e para o Windows 11, a Microsoft não se preocupou em aplicar essa limitação. Isto significava que qualquer utilizador com o Windows 7 ou o 8 podia fazer atualizações diretas para o Windows 11.

Com muitos a usarem este caminho para terem os seus PC atualizados, esta era a solução mais simples para transitar entre sistemas deforma gratuita e sem qualquer problema para os utilizadores. Isso acaba agora, com uma novidade da Microsoft.

Segundo a gigante do software anunciou no Device Partner Center, a atualização para o Windows 11 e 10 terminou em 29 de julho de 2016. Além disso, a utilização de chaves do Windows 7 ou 8 para ativar o Windows 11 deixa de ser possível.

Windows encerra caminho de instalação para atualização gratuita do Windows 7/8 A oferta de atualização gratuita da Microsoft para Windows 10/11 terminou em 29 de julho de 2016. O caminho de instalação para obter a atualização gratuita do Windows 7/8 também foi removido. As atualizações do Windows 10 para o Windows 11 ainda são gratuitas.

Como resultado, isso significa é que não pode mais ser realizada a atualização do Windows 7/8/8.1 para o Windows 10 ou 11. Esta medida já entrou em ação, deixando assim de ser possível esta atualização que muitos usavam.

Curiosamente, e segundo testes realizados, é ainda possível aplicar esta solução na versão 22H2 do Windows 11. As versões mais recentes do novo sistema da Microsoft já não aceitam as chaves do Windows 7 para fazer a ativação do sistema operativo.

Com este passo a Microsoft fecha assim a porta a uma das formas mais usadas para ativar novos sistemas em quem atualizava ou montava um novo PC. É um passo natural, mesmo depois destes sistemas terem perdido o suporte da gigante do software e depois de muito tempo com a atualização disponível.