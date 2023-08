Com suporte da Microsoft ao Windows 10 garantido até 2025, esperava-se que algumas novidades surgissem no horizonte imediato. A tecnologia não para e este sistema deveria acompanhar. Um rumor recente vem colocar isso em causa e mostrar que a Microsoft não vai trazer suporte para o Wi-Fi 7 no Windows 10.

Já todos perceberam que a aposta da Microsoft é agora o Windows 11, deixando o Windows 10 para segundo plano. É este o seu novo sistema e como tal irá colocar ali todas as novidades e melhorias que forem surgindo nos próximos tempos, nas mais diferentes áreas.

Esperava-se, no entanto, que o Windows 10 continuasse a receber atualizações e melhorias, algo que afinal poderá não acontecer. Estando já em contagem decrescente no que toca ao suporte, a Microsoft abrandará neste campo, até 2025 chegar.

A primeira prova disso mesmo surgiu agora, com um rumor que aponta dados concretos para o Wi-Fi 7 no Windows 10. Este sistema aparentemente não receberá suporte a esta nova tecnologia, que agora começa a caminhar de forma mais ativa para a sua definição final e aberta aos fabricantes.

A document reveals Windows 10 doesn’t support Wi-Fi 7, due to lack of Windows 10 driver certified by Microsoft.

Qualcomm and MediaTek Wi-Fi 7 don’t support Windows 10 either. Microsoft limits Wi-Fi 7 to Windows 11 only?

GaP2/MtP2: Intel Wi-Fi 7 BE200/BE202 pic.twitter.com/m5tIJoOI4O — chi11eddog (@g01d3nm4ng0) August 23, 2023

A partilha feita no Twitter/X sugere que a Microsoft não certificou um driver Wi-Fi 7 para Windows 10. Isso impede que aqueles que usam o sistema operativos mais antigo aproveitem a velocidade e a confiabilidade atualizadas que deveriam oferecer.

Apesar de parecer algo menor, isto significa que os utilizadores do sistema da Microsoft vão ter de atualizar para o Windows 11. Só assim vão conseguir aproveitar as vantagens dos novos drivers Wi-Fi 7 no futuro.

O salto em termos de velocidade que o Wi-Fi 7 vai trazer será algo que todos querem aproveitar. Claro que para isso é necessário o suporte do hardware e do próprio sistema operativo, algo que agora se percebe ir faltar no Windows 10. Com o seu fim, é também natural que a Microsoft não gaste recursos, o que acaba por deixar este sistema para trás.