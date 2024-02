Microsoft vai copiar para o Edge uma das melhores funções do Pixel e do Galaxy S24

A Microsoft está a desenvolver o Edge, não deixando de olhar à concorrência e ao que estão a preparar em vários campos. A prova disso surge agora numa novidade que está a ser testada no Edge, que é claramente inspirada no que a Google trouxe ao Pixel e ao Galaxy S24. Falamos do circundar para pesquisar.

Uma das mais destacadas novidades que a Samsung colocou no Galaxy S24 foi o circundar para pesquisar. Com a S-Pen ou com os dedos os utilizadores podem escolher o que querem procurar na Internet, usado até a IA para ajudar neste processo. A Google, entretanto, já adicionou também esta novidade ao Android 14 e aos smartphones Pixel.

Com todo este interesse, a Microsoft parece ter percebido o que poderá ser o caminho que deverá seguir. Assim, e no Edge, a gigante do software está a incorporar uma novidade. Falamos da possibilidade de circundar uma área, para assim obter uma imagem que depois será pesquisada na Internet, dando ainda mais informação.

Do que pode ser visto, a Microsoft vai chamar a esta nova opção um nome quase lógico. A nova função para o Copilot será chamada de "Circle to Copilot ". Esta surgirá no menu de configuração de gestos do rato do chatbot, como pode ser visto na captura de ecrã que mostrada abaixo.

A utilização parece ser simples, segundo alguma informação já partilhada. Bastará usar o rato, tal como se faz no Android com a caneta ou o dedo, para circundar e definir o que se pretende pesquisar. Tipicamente será usada em imagens, ficando assim mais simples a pesquisa.

Esta está ainda longe de ser uma realidade, estando por isso ainda na versão Canary do Edge. Mais caricato é que esta não tem sequer uma flag associada, tendo de ser usado um extra no comando para a opção surgir nas definições para ser ativada neste browser da Microsoft.

Com esta novidade a Microsoft consegue suplantar muito da concorrência e dar ao Edge algo que eventualmente será o padrão em breve. A Google agiliza a pesquisa e isso foi visto no Galaxy S24 e agora no Pixel, bastando marcar o que se quer pesquisar, partindo de uma simples imagem.